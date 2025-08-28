Předplatné

Soupeři pro Plzeň v Evropské lize: Šulc se může vrátit a anglická dvojice

S kým se Plzeň utká v Evropské lize?
S kým se Plzeň utká v Evropské lize?Zdroj: Koláž Tomáš Langer (iSport)
Matěj Vydra rozhodl proti Karviné v nastavení z penalty
Útočník Viktorie James Bello
Petr Adam
Evropská liga
Ještě není hotovo, večer zbývá dohrát devět duelů play off, ale fotbalisté Plzně už mohou začít tipovat. S kým se utkají na podzim v hlavní fázi Evropské ligy? Vyloučené není, že se na západ Čech podívá ještě nedávná opora Viktorie Pavel Šulc.

Stejně jako v Lize mistrů dostane každý z 36 účastníků osm soupeřů, dva z každého výkonnostního koše. Vše určí los v Monaku od 13:00 v pátek.

Právě Lyon s Pavlem Šulcem a exsparťanem Adamem Karabcem by byl možná nejatraktivnější volbou. Podobně zajímavá může být konfrontace s Boloňou, kam zamířil ze Sparty obránce Martin Vitík. Ve hře je také Braga s brankářskou kometou posledních měsíců Lukášem Horníčkem, ještě ale musí potvrdit dobře rozjetý dvojduel proti Lincolnu (první zápas 4:0).

Z anglické Premier League půjde do osudí Aston Villa a Nottingham. Z účastníků nedávného MS klubů v něm najdeme FC Porto a Salcburk.

Plzeň se na základě koeficientu zařadila do druhého koše, stejně jako loni by měla mít postupové ambice. V ligové fázi naposledy dosáhla na 16. místo s 12 body a  následně došla až do osmifinále.

