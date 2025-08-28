Od začátku všechno špatně, litoval trenér United. Po historické ostudě se omluvil fanouškům
Neuvěřitelnou ostudu zažívá Manchester United. Slavný klub vypadl v ligovém poháru s Grimsby, tedy celkem, který hraje až čtvrtou nejvyšší soutěž. Red Devils prohrávali po první půli 0:2, v závěru základní hrací doby ale srovnali a šlo se do penaltového rozstřelu. V tom uspěl totální outsider!
Očekávala se jasná záležitost, trochu si zastřílet a zlepšit si sebevědomí. Omyl… Už ve 30. minutě Manchester United senzačně prohrával na půdě Grimsby 0:2. A domácí hráli opravdu zajímavě, slavného soupeře se nezalekli, zaslouženě vedli.
Po změně stran kouč Red Devils Rúben Amorim poslal na hřiště Bruna Fernandese či Bryana Mbeuma, v základní sestavě přitom nastoupili Benjamim Šeško, Matheus Cunha nebo Amad Diallo, rozhodně žádná béčková jedenáctka.
„Omlouvám se fanouškům. Víc po takovém výkonu říct nejde,“ uvedl Amorim. „Už od začátku bylo všechno špatně. Přitom klub je v situaci, kdy je pro něj všechno důležité,“ řekl čtyřicetiletý portugalský kouč Rúben Amorim.
United vyvinuli v závěru tlak a ztrátu smazali, jenže vítězný gól už nestihli, proto se šlo rovnou do penaltového rozstřelu. Tam se odehrálo neuvěřitelné drama, protože rozhodla až třináctá série, kdy právě Mbeumo selhal…
Domácí fanoušci vběhli na hřiště, slavili senzační vítězství a den, na který nikdy nezapomenou. Zapíše se do historie klubu. Stejně jako i v případě Manchesteru, který poprvé v historii vypadl v ligovém poháru s týmem ze čtvrté ligy.
„Výkony přitom nebyly špatné a zlepšovali jsme se. A pak přijde takový zápas...“ přidal Amorim. „Myslím, že hráči dost jasně ukázali, co chtějí. Každý to viděl,“ prohlásil po šokujícím vyřazení.
United teď v sobotu čeká v lize Burnley a pak klubu podle Amorima přijde vhod reprezentační přestávka. „Během pauzy si všechno důkladně promyslíme. Rád bych řekl něco chytrého, ale prostě to nejde. Vždyť pořád opakujeme stejné chyby,“ uvedl.