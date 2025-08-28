Baníkovský den D: Brabec blízko stamilionům a možná posilám. Holzer k mladým nemluvil
Den D, den pravdy, možná den určující budoucnost klubu. Bez přehánění. Baník má na dosah postup do základní fáze Konferenční ligy, který by do pokladny přinesl zhruba osmdesát milionů korun. Stačí už „jen“ ve čtvrtek smazat jednogólovou ztrátu z Celje a porazit doma Slovince o dvě branky. Ještě blíž je Ostrava rekordním transferům: přestupy Tomáše Riga a Matěje Šína by kasu mohly napumpovat o dalších víc než dvě stě milionů korun! A pak? Čeká se na dva středopolaře.
Často se to démonizuje: zápas podzimu, zápas sezony, zápas roku... Nyní jde však z pohledu Baníku fakt o utkání desetiletí. Ostravo, teď se láme chleba! Takhle zve klub na sociálních sítích fanoušky na odvetu play off Konferenční ligy. Ve městě je cítit speciální atmosféra, jiná než před ligovými šlágry se Spartou či Slavií. V lednu to bude právě deset let od chvíle, kdy klub koupil Václav Brabec. A postup do Konferenční ligy by mohl být zlomovým okamžikem tohoto období.
„V minulé sezoně jsme udělali nějaké rekordy, něčeho dosáhli. Tohle by byl poslední krok, asi taková třešnička na dortu. Nejen pro klub, ale pro region, pro fanoušky, kteří si to zaslouží. Byla by to velká věc, všichni bychom za to byli moc rádi,“ souhlasí levý bek Daniel Holzer.
Kdo jiný by to měl lépe popsat než čerstvý třicátník, jenž v klubu vyrostl. Holzer zažil Brabcův nástup, pád do druhé ligy, třaskavý transfer do Sparty, který se pro veřejnost nafingoval jako uplatnění výstupní klauzule, přestože sám hráč chtěl do Liberce.
Pak se vrátil a byl u prohraného pohárové finále se Slavií v roce 2019 (0:2), o pár dní později také u domácího nezdaru kvalifikace o Evropskou ligu s Mladou Boleslaví (0:1), který určil, že do předkol zamířili Středočeši místo Slezanů. Loni po druhém comebacku ze Slovácka naskočil také do duelů s Kodaní.
„Doufám, že to bude jiné hlavně v tom, že budeme úspěšní,“ podotýká s úsměvem Holzer. „Všichni uděláme maximum, abychom ukázali, co je zač Baník Ostrava. Budeme rubat naplno,“ slibuje.
Připomeňme fakta: pokud Baník smaže jednogólovou ztrátu se Slovinci a postoupí, klubová kasa nabobtná o 3,17 milionu eur, v přepočtu cca 78 milionů korun. Mužstvo trenéra Pavla Hapala by mělo jistotu tří domácích a tří venkovních utkání a před sebou další výzvy v podobě výkonnostních bonusů (za výhru 10 milionů korun, za remízu 3 miliony korun), benefitů za umístění ve skupině (10 milionů korun za první až osmé místo, 5 milionů korun za deváté až čtyřiadvacáté), případně i ještě tučnější bonusy za postupy do vyřazovací části (20 milionů korun za osmifinále apod.).
(Ne)aktivita na přestupovém trhu
Zatímco pro Spartu jsou to v porovnání s tím, na co byli zvyklí před rokem v Lize mistrů, drobné, na Bazalech by se mohl klub díky injekci od UEFA dostat na vyšší úroveň. Nebo minimálně udržet tu stávající, nevyklidit pracně vybudovanou pozici v tuzemské top čtyřce, což je dlouhodobý cíl majitele.
Ten však zatím úplně nekoresponduje s chováním na trhu během tohoto přestupního období. V minulém týdnu sice dorazil Srdjan Plavšič, předtím Christian Frýdek s Christem Tiéhim, ale jinak je přístup managementu k posilování spíš defenzivní.
Samozřejmě i v tom kontextu, že Matěj Šín je jednou nohou v Alkmaaru a Tomáš Rigo ve Stoke City. Počítá se s tím, že po čtvrteční odvetě oba zamíří směr Nizozemsko a Anglie stvrdit své transfery. Nedělní utkání v Olomouci již bude (s nejvyšší pravděpodobností) bez nich. Do Česka se pak zřejmě Šín obratem vrátí na reprezentační sraz, nicméně již jako kmenový hráč AZ.
„Zrovna tihle dva tak inteligentní kluci nepotřebovali žádný zásah starších v tom ohledu, že bychom si je museli vzít bokem a promluvit k nim. Věřím, že nám maximálně pomůžou,“ říká Holzer.
Pokud vše klapne, půjde o rekordní Brabcovy přestupy. Za odchovance by měl od Holanďanů inkasovat kolem 100 milionů korun, od Britů za slovenského reprezentanta ještě možná o pár desítek milionů korun víc. V součtu s případným postupem do základní fáze Konferenční ligy by na Bazaly mohlo brzy poputovat až cca 300 milionů korun!
A možná i Ondřej Kričfaluši, jak poprvé zaznělo v pondělním pořadu Liga naruby. Ačkoli je u jednadvacetiletého defenzivního univerzála Slavie stále otevřená možnost odchodu do zahraničí a Liberec jej chce koupit rekordní nabídkou v historii Slovanu, varianta přesunu na hostování do Ostravy žije. A vzhledem k odchodům středopolařů a dlouhodobému hledání pravého stopera dává smysl. Řeší se i devatenáctiletý maďarský středopolař Artur Musák ze slovenských Michalovců, tato informace zazněla v podcastu Bavme sa o lige.
Prekop do Slavie?
Záležet bude samozřejmě i na tom, zda se ve Vítkovicích bude hrát na podzim Evropa. Jestli ne, je možné, že Slavia o někoho v Hapalově kádru ještě bude usilovat. „V téhle chvíli je možné, že z klubů, které ztratí ve čtvrtek možnost postup do základní skupiny evropského poháru, by mohli někteří hráči, kteří se nám líbí, přijít,“ uvedl její předseda Jaroslav Tvrdík v podcastu Livesport Daily.
Ač Tvrdík v minulých týdnech na sociální síti X označil informaci iSportu o tom, že se Slavii líbí útočník Baníku Erik Prekop za „komediální seriál“, v pondělí to sám přiznal. „Naší logickou první volbou byl, ale nejsme schopni ho koupit. Václav Brabec se prostě o něm vůbec nechce bavit. Opakovaně jsme to zkusili, hovořil jsem s ním asi dvakrát nebo třikrát. To by byl útočník, který by hned hrál v základu.“
Smůla, v základu nastoupí Prekop ve čtvrtek večer v dresu FCB. A jeho agresivita bude znovu hybnou silou celé ofenzivy. „Četl jsem vyjádření trenéra Celje, že ve Slovinsku byli od nás nejlepší fanoušci. Věřím, že jim připravíme peklo a že se přidají i kluci na hřišti. Musíme být odvážnější. Nicméně nemyslím si, že by to byl nejtěžší a nejdůležitější zápas celé sezony. Pro mě byl velice důležitý i zápas se Slováckem, který už jsme potřebovali vyhrát a pohnout se v tabulce,“ míní kouč Pavel Hapal a vše uzavírá vzpomínkou na Ligu mistrů v Žilině: „Tehdy to nikdo nečekal, bylo to něco úžasného. Utvořil se výborný kolektiv, tady je to stejné. Jsme semknutí!“
Pravděpodobná sestava na Celje
Holec
Frydrych - Lischka - Pojezný
Buchta - Rigo - Boula - Holzer
Kohút - Šín
Prekop