Los Ligy mistrů ONLINE: Možní soupeři Slavie? PSG, Liverpool, ale i Almaty a Pafos
Je libo Paris St. Germain, Liverpool, nebo Bayern Mnichov? Fotbalisté Slavie už znají kompletní přehled týmů, ze kterých při čtvrtečním losu vzejde osm jejich soupeřů v hlavní fázi Ligy mistrů.
Letos se podruhé už nelosují čtyřčlenné skupiny, ale osm soupeřů pro každý tým v ligové fázi s 36 účastníky a jednou tabulkou. Variant pro českého šampiona je tudíž dost. Jisté je, že má místo ve třetím koši a ve čtvrtek po 18. hodině dostane dva soupeře z každého ze čtyř výkonnostních košů seřazených podle koeficientů.
V prvním koši se nedá vybírat, pokud stojíte o přijatelného soupeře. Zkusme zmínit dvě možnosti.
Extrémně zajímavá by byla konfrontace s Paris St. Germain, pokud stojíte o nejlepší z nejlepších. Francouzský velkoklub dominuje. Jen za letošek ovládl poslední ročník Champions League, získal domácí titul i pohár, naposledy evropský Superpohár, unikla mu jen trofej po letním finále MS klubů.
Komu by slušel první koš
Pokud můžeme jeden z top týmů v prvním koši označit přece jen za schůdný, volba by padla asi na Dortmund. V minulé bundesligové sezoně se protlačil do Ligy mistrů až ze čtvrtého místa, novou sezonu zahájil remízou 3:3 na půdě St. Pauli a po 10 letech nevyhrál úvodní ligový zápas.
Varianty z košů dva až tři? I tam se „skrývají“ giganti, kterým by slušel první koš jako trvalý uchazeč o anglický titul Arsenal, Atlético Madrid i s exparťanem Dávidem Hanckem v sestavě, či Neapol jako poslední mistr Serie A.
Ve čtvrtém koši je přijatelných možností jednoznačně nejvíc. Největší senzací letošních předkol je postup kyperského Pafosu a vzdáleného kazašského Almaty, oba budou patřit mezi nováčky i největší outsidery. Belgický mistr Union Saint-Gilloise se Slavií dvakrát prohrál v loňském 3. předkole Ligy mistrů.
Pokud bychom brali minulý ročník jako návod, když se chcete v Lize mistrů vejít mezi 24 nejlepších a myslet na postup do play off, musíte posbírat minimálně 11 bodů. Bude to pro Slavii pořádná výzva.
Pravidla losování:
- Každému týmu budou z každého ze čtyř košů nalosovány dva týmy, celkově osm soupeřů.
- Každý tým odehraje s protivníky z jednotlivých košů jeden domácí a jeden venkovní zápas. Celkem čtyři domácí a čtyři venkovní zápasy
- Proti sobě se nemohou utkat kluby ze stejné země. Tým nesmí mít více než dva soupeře z jedné země.