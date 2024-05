Priske o konci: Myslím, že to nebyl můj poslední zápas. Co Krejčího loučení?

Na sobě měl triko s nápisem double, za sebou sezonu triumfů - a také týden velkých party. I proto Brian Priske přiznal, že energie ho mírně opouští. Není se co divit.

Těšíte se na odpočinek?

„Vlastně rok jsem neměl dovolenou a teď to bude ta pravá, třítýdenní - rodinný čas. Moje žena už má připravený dlouhý seznam věcí, které bych měl udělat, budu se snažit ty malé úkoly plnit. Doma budou obě děti, vnučka, prarodiče.“

V posledních dnech jste získali titul, pohár, máte ještě energii na další oslavu?

„Prožili jsme úžasný týden. Energie opravdu pomaličku odchází, proto chci ocenit hráče, kteří zvládli dva velké zápasy. A to i po party.“

Bylo těžké postavit tým na poslední utkání s Plzní?

„Hodně jsme o tom přemýšleli, několik kluků nebylo připraveno, například Asger Sörensen. Na druhou stranu jsme chtěli ukázat respekt fanouškům, kteří nás podporovali v takovém počtu. A také jsme hráli na Honzu Kuchtu, aby získal korunu krále střelců. Příležitosti měl, jeden, dva góly mohl vstřelit.“

Když jste střídal Ladislava Krejčího, zdálo se, že se loučí s Letnou. Bude váš kapitán i v příští sezoně?

„Ve fotbale nikdy nevíte, co se stane. Pokud vím, tak zatím není nic hotovo. Do té doby, než bude přestup oficiálně podepsán, je Láďa náš kapitán. Při jeho střídání jsem cítil úžasnou atmosféru, chtěl bych ho vyzdvihnout. Ukázal, jak se má vést tenhle klub i tým.“

Občas problesknou zprávy o vašem možném odchodu. Jsou reálné?

„Když vyhráváte tituly, vždycky se objeví drby, spekulace. Jsem hrdý, že jsem koučem Sparty a nemyslím si, že to byl poslední zápas ve Spartě. Soustředím se na to, co je teď. Jsem vděčný za to, co na Letné prožívám.“

Najdete v sezoně moment, který pro vás byl nejtěžší?

„Nevím, jestli mám v mozku takovou kapacitu, je těžké něco najít. Možná jarní zápas s Mladou Boleslaví, kdy jsme remizovali 1:1 na Letné. Potom jsme měli setkání a museli jsme si říct, že pokud nebudeme stoprocentní ve způsobu hry, budeme ztrácet body. Pak přišel zápas na Bohemians, od nějž jsme zase začali dělat správné věci.“

V čem byla hlavní síla mužstva?

„Klíč je vítězná mentalita. Máme disciplínu, jsme opravdu profesionální, kvalita je dobrá. Ale bez té mentality by se nepodařilo dokázat, co se nám povedlo.“

Určitě myslíte na Ligu mistrů. Znáte recept, jak se probojovat do hlavní části?

„Zlepšují nás takové zápas jako minulý rok s Kodaní. Musejí pro nás být lekce a myslím, že jsme si z nich vzali ponaučení. Ukázali jsme to třeba s Dinamem Záhřeb nebo s Galatasaray Istanbul.“