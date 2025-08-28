Co čeká Krejčího v Anglii? Boj o záchranu i bitva o místo v sestavě s kapitánem
Už pár dní to bylo na spadnutí a nyní je vše potvrzeno. Ladislav Krejčí se oficiálně přesouvá z Girony do Wolverhamptonu a stává se tak čtvrtým Čechem v Premier League. Zde ho však nečeká nic jednoduchého, a to jak v interním souboji o místo v sestavě, tak v řežbě o přežití v nejbohatší a nejsledovanější soutěži světa. Na startu sezony mají „vlci“ velké problémy právě v obraně, a zlepšení si slibují právě od Krejčího.
V úvodních třech zápasech sezony inkasovali Wolves sedm branek a defenziva nevypadala vůbec jistě. Fanoušci tak mají od bývalého kapitána Sparty vysoká očekávání: „Snad bude lepší než (Paulo) Maldini a (Franco) Baresi dohromady, jinak letos dostaneme tak 150 gólů,“ napsal jeden z příznivců na sociální síti X.
Ve druhé polovině minulého ročníku přitom po angažování nového trenéra přišlo právě v zadních řadách masivní zlepšení. V prosinci se Wolves potáceli na předposlední příčce a sáhli ke změně trenéra, která zafungovala. Pod Vítorem Pereirou se zachránili s velkým přehledem.
Portugalec do hráčů rychle dostal principy svého oblíbeného systému s formací 3–4–2–1 a především díky zlepšené defenzivě se postupně drali výš.
A právě herní šablona se třemi stopery by mohla vyhovovat i nově příchozímu Čechovi. Pereira totiž staví na velmi podobných základech, které zná Krejčí z posledních sezon ze Sparty, kde se zabydlel na postu levého středního obránce, jenž si bude chtít přivlastnit i zde.
Jenže je tu problém. Tuto pozici od příchodu současného kouče obsadil nový kapitán týmu Toti Gomes. A ačkoli mu start nové sezony úplně nevyšel, kdy po debaklu 0:4 od Manchesteru City viděl ve druhém kole červenou kartu, trenér na něj určitě ze dne na den nezanevře.
Naděje tu ovšem určitě je. Částku 30 milionů eur, která z Krejčího učiní nejdražší nákup léta a nejdražšího stopera v historii klubu, vedení Wolverhamptonu určitě nechce dát jen za někoho, kdo by měl vysedávat na lavičce.
Vzhledem k mizernému startu do sezony a preferencím portugalského kouče by navíc mohl mít Krejčí rychle navrch. Pereira dbá na to, aby byl celý tým silný na míči. Hodně důležití jsou v tomto ohledu i krajní stopeři, a právě v této disciplíně Krejčí statisticky převyšuje celé obranné trio Doherty–Agbadou–Toti.
Lepší čísla samozřejmě ovlivňuje i kombinační herní styl Girony oproti pragmatičtějším Wolves, ale kvality českého beka jsou nesporné. V porovnání se základní trojící „vlků“ měl v minulé sezoně nejvyšší úspěšnost přihrávek, nejvíc progresivních přihrávek i nejvíc pasů do útočné třetiny.
Ze současné defenzivní trojice oranžových je naopak v těchto ohledech nejslabší právě levý stoper Toti, s nímž by měl Krejčí bojovat o místo v sestavě.
Kandidáti na sestup
Vedle trablů v zadních řadách pak 16. tým minulého ročníku řeší i exodus ofenzivních hvězd. Za lepším se v létě vydala hlavní tvář útoku Matheus Cunha, jenž zamířil do Manchesteru United.
Vedle sedmnáctigólového nejlepšího střelce nyní klub navíc pravděpodobně opustí i druhý kanonýr Jorgen Strand Larsen, jehož vábí bohatý Newcastle.
„Vím, jak to ve fotbale chodí. Každý hráč má svou cenu, dokonce i Messi a Cristiano. Pro nás je to velmi důležitý hráč, ale já nejsem majitel. Uvidíme, co se stane,“ naznačil možný odchod útočníka číslo jedna kouč po úterním zápase s West Hamem, v němž vysoký Nor nastoupil z lavičky a dvěma góly v konci otočil skóre. Právě kvůli těmto schopnostem za něj severoanglický klub údajně nabízí 64 milionů eur.
A aby toho nebylo málo, do Manchesteru City se v létě přesunul levý wingbek Rayan Aït Nouri, který s pěti góly obsadil v týmové tabulce střelců třetí místo.
I kvůli odchodům klíčových mužů tak řada expertů tipuje Wolverhampton na sestup. Dvě sezony po sobě sice Premier League opustily stejné týmy, které o rok dříve slavily postup, ale tento trend by se teď mohl měnit. A ze všech již etablovaných prvoligistů jsou „vlci“ ve většině předsezonních predikcí první na ráně.
Stejně tak vidí boj o záchranu superpočítač datové společnosti Opta, podle něhož se o patro níž posunou právě postupivší Leeds, Burnley a Sunderland. Hned za nimi už se však s šancí 26,4 % nacházel Wolverhampton.
Klub z předměstí Birminghamu tak čeká další extrémně náročná sezona. Jak do týmu na hraně zapadne český stoper?
Šance na sestup z Premier League před startem sezony:
- Sunderland - 66,4 %
- Leeds - 48,1 %
- Burnley - 45,9 %
- Wolves - 26,4 %
- West Ham - 22,0 %
- zdroj: Opta
- Velká prognóza nové sezony Premier League od Sport Magazínu ZDE>>>
Nejdražší nákupy v historii Wolverhamptonu
Hráč
Pozice
Předchozí klub
Cena
Rok přestupu
Matheus Cunha
útočník
Atlético Madrid
€50,00 mil.
2023
Matheus Nunes
záložník
Sporting CP
€47,40 mil.
2022
Fábio Silva
útočník
FC Porto
€40,00 mil.
2020
Raúl Jiménez
útočník
Benfica
€38,00 mil.
2019
Gonçalo Guedes
záložník
Valencia
€32,60 mil.
2022
Nélson Semedo
obránce
Barcelona
€32,00 mil.
2020
zdroj: Transfermarkt
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|6:0
|6
|2
Tottenham
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|3
Liverpool
|2
|2
|0
|0
|7:4
|6
|4
Chelsea
|2
|1
|1
|0
|5:1
|4
|5
Nottingham Forest
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|6
Manchester City
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|7
Sunderland
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Everton
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|9
Bournemouth
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|10
Brentford
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|10
Burnley
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|12
Leeds
|2
|1
|0
|1
|1:5
|3
|13
Fulham
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|14
Crystal Palace
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|15
Newcastle
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|16
Aston Villa
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|17
Manchester Utd.
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|18
Brighton
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|19
Wolves
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|20
West Ham
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup