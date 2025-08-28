Předplatné

Co čeká Krejčího v Anglii? Boj o záchranu i bitva o místo v sestavě s kapitánem

Ladislav Krejčí poprvé pózuje v dresu WolvesZdroj: Web Wolves
Petr Fantyš
Anglie - Premier League
Už pár dní to bylo na spadnutí a nyní je vše potvrzeno. Ladislav Krejčí se oficiálně přesouvá z Girony do Wolverhamptonu a stává se tak čtvrtým Čechem v Premier League. Zde ho však nečeká nic jednoduchého, a to jak v interním souboji o místo v sestavě, tak v řežbě o přežití v nejbohatší a nejsledovanější soutěži světa. Na startu sezony mají „vlci“ velké problémy právě v obraně, a zlepšení si slibují právě od Krejčího.

V úvodních třech zápasech sezony inkasovali Wolves sedm branek a defenziva nevypadala vůbec jistě. Fanoušci tak mají od bývalého kapitána Sparty vysoká očekávání: „Snad bude lepší než (Paulo) Maldini a (Franco) Baresi dohromady, jinak letos dostaneme tak 150 gólů,“ napsal jeden z příznivců na sociální síti X.

Ve druhé polovině minulého ročníku přitom po angažování nového trenéra přišlo právě v zadních řadách masivní zlepšení. V prosinci se Wolves potáceli na předposlední příčce a sáhli ke změně trenéra, která zafungovala. Pod Vítorem Pereirou se zachránili s velkým přehledem.

Portugalec do hráčů rychle dostal principy svého oblíbeného systému s formací 3–4–2–1 a především díky zlepšené defenzivě se postupně drali výš.

A právě herní šablona se třemi stopery by mohla vyhovovat i nově příchozímu Čechovi. Pereira totiž staví na velmi podobných základech, které zná Krejčí z posledních sezon ze Sparty, kde se zabydlel na postu levého středního obránce, jenž si bude chtít přivlastnit i zde.

Jenže je tu problém. Tuto pozici od příchodu současného kouče obsadil nový kapitán týmu Toti Gomes. A ačkoli mu start nové sezony úplně nevyšel, kdy po debaklu 0:4 od Manchesteru City viděl ve druhém kole červenou kartu, trenér na něj určitě ze dne na den nezanevře.

Naděje tu ovšem určitě je. Částku 30 milionů eur, která z Krejčího učiní nejdražší nákup léta a nejdražšího stopera v historii klubu, vedení Wolverhamptonu určitě nechce dát jen za někoho, kdo by měl vysedávat na lavičce.

Vzhledem k mizernému startu do sezony a preferencím portugalského kouče by navíc mohl mít Krejčí rychle navrch. Pereira dbá na to, aby byl celý tým silný na míči. Hodně důležití jsou v tomto ohledu i krajní stopeři, a právě v této disciplíně Krejčí statisticky převyšuje celé obranné trio Doherty–Agbadou–Toti.

Lepší čísla samozřejmě ovlivňuje i kombinační herní styl Girony oproti pragmatičtějším Wolves, ale kvality českého beka jsou nesporné. V porovnání se základní trojící „vlků“ měl v minulé sezoně nejvyšší úspěšnost přihrávek, nejvíc progresivních přihrávek i nejvíc pasů do útočné třetiny.

Ze současné defenzivní trojice oranžových je naopak v těchto ohledech nejslabší právě levý stoper Toti, s nímž by měl Krejčí bojovat o místo v sestavě.

Kandidáti na sestup

Vedle trablů v zadních řadách pak 16. tým minulého ročníku řeší i exodus ofenzivních hvězd. Za lepším se v létě vydala hlavní tvář útoku Matheus Cunha, jenž zamířil do Manchesteru United.

Vedle sedmnáctigólového nejlepšího střelce nyní klub navíc pravděpodobně opustí i druhý kanonýr Jorgen Strand Larsen, jehož vábí bohatý Newcastle.

„Vím, jak to ve fotbale chodí. Každý hráč má svou cenu, dokonce i Messi a Cristiano. Pro nás je to velmi důležitý hráč, ale já nejsem majitel. Uvidíme, co se stane,“ naznačil možný odchod útočníka číslo jedna kouč po úterním zápase s West Hamem, v němž vysoký Nor nastoupil z lavičky a dvěma góly v konci otočil skóre. Právě kvůli těmto schopnostem za něj severoanglický klub údajně nabízí 64 milionů eur.

A aby toho nebylo málo, do Manchesteru City se v létě přesunul levý wingbek Rayan Aït Nouri, který s pěti góly obsadil v týmové tabulce střelců třetí místo.

I kvůli odchodům klíčových mužů tak řada expertů tipuje Wolverhampton na sestup. Dvě sezony po sobě sice Premier League opustily stejné týmy, které o rok dříve slavily postup, ale tento trend by se teď mohl měnit. A ze všech již etablovaných prvoligistů jsou „vlci“ ve většině předsezonních predikcí první na ráně.

Stejně tak vidí boj o záchranu superpočítač datové společnosti Opta, podle něhož se o patro níž posunou právě postupivší Leeds, Burnley a Sunderland. Hned za nimi už se však s šancí 26,4 % nacházel Wolverhampton.

Klub z předměstí Birminghamu tak čeká další extrémně náročná sezona. Jak do týmu na hraně zapadne český stoper?

Šance na sestup z Premier League před startem sezony:

Nejdražší nákupy v historii Wolverhamptonu

Hráč

Pozice

Předchozí klub

Cena

Rok přestupu

Matheus Cunha

útočník

Atlético Madrid

€50,00 mil.

2023

Matheus Nunes

záložník

Sporting CP

€47,40 mil.

2022

Fábio Silva

útočník

FC Porto

€40,00 mil.

2020

Raúl Jiménez

útočník

Benfica

€38,00 mil.

2019

Gonçalo Guedes

záložník

Valencia

€32,60 mil.

2022

Nélson Semedo

obránce

Barcelona

€32,00 mil.

2020

zdroj: Transfermarkt

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal22006:06
2Tottenham22005:06
3Liverpool22007:46
4Chelsea21105:14
5Nottingham Forest21104:24
6Manchester City21014:23
7Sunderland21013:23
8Everton21012:13
9Bournemouth21013:43
10Brentford21012:33
10Burnley21012:33
12Leeds21011:53
13Fulham20202:22
14Crystal Palace20201:12
15Newcastle20112:31
16Aston Villa20110:11
17Manchester Utd.20111:21
18Brighton20111:31
19Wolves20020:50
20West Ham20021:80
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

