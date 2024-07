Rakušané zaveleli: Duel bez lidí proti Dynamu. Jiný fotbal, zíral Suchan

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Budou peníze na výplaty? A jak dlouho? Anebo bude brzy líp? Nejistota kolem českobudějovického fotbalu přetrvává, ovšem přímo na výkony v přípravě vliv nemá. Dynamo si zajelo sto kilometrů přes hranice, aby uhrálo sympatickou remízu 2:2 se silným LASK Linec. „Je to nadstandardní tým. Musíme po tom výsledku zase spadnout na zem. Z jejich základní sestavy zas tolik hráčů nenastoupilo,“ tlumil spokojenost záložník Jan Suchan.

Útulný Voestalpine Stadion v Paschingu na předměstí Lince nebyl v pátek odpoledně přístupný veřejnosti. „Je to bez diváků, nikdo sem nesmí,“ pravil nekompromisně hromotluk za vjezdovou bránou u hlavní tribuny. I když mu redaktor deníku Sport a iSport.cz vysvětlil, že je žurnalista a jde do práce, nedal se přesvědčit. Ani novinářským průkazem. „Bohužel,“ zaklapl masivní bránu. Pomohl až telefonát vedoucímu českobudějovického týmu. Ivo Táborský ochotně dorazil k hlídači vstupu a najednou byla cesta do dějiště utkání volná.

Podobně vzápětí prošlo pár dalších spřízněných Čechů, kteří vyrazili do Rakouska za Dynamem. Běžní civilisté měli fakt smůlu. Za bránu na rozkaz pořadatelského klubu nikdo nesměl. Tak to bylo i v zimě, kdy se oba sokové střetli na stejném místě rovněž. „Chtěl jsem sem dostat tátu, ale nešlo to,“ pokrčil rameny elitní záložník Suchan.

V Paschingu si to Dynamo rozdalo se soupeřem, který patří ke špičce rakouské nejvyšší soutěže. Loni si zahrál základní skupinu Evropské ligy, v níž dvakrát prohrál s Liverpoolem. Po třetí příčce v posledním ročníku ho v létě znovu čeká kvalifikace o EL. Jihočeši LASK pořádně prověřili, dvakrát dotáhli gólové manko. Na trefu Roberta Zulje, bývalého borce Unionu Berlín, Hoffenheimu či Bochumi, rychle zareagoval Marcel Čermák. Tomu připravil balon z křídla Vincent Trummer a záložník měl dost času se ve vápně otočit a namířit k tyči. „V prvním poločase ukázal Linec velkou kvalitu. Museli jsme si zvyknout na to tempo,“ uznal trenér Jiří Lerch.

Dynamo narazilo po pokoření Žižkova 7:1 a Jihlavy 4:3 na jiný výkonnostní level. Mnohem vyšší. „Ukázali nám, jak by se měl fotbal hrát. Běhat pětačtyřicet minut bez balonu nebylo nic příjemného. Doufám, že si z toho něco vezmeme,“ poznamenal Suchan. Domácí byli velmi silní na míči, zástupce české ligy se držel v bloku a čekal na kontry. Záhy musel opět dohánět ztrátu, když dělovkou z úhlu parádně zavěsil Florian Flecker. „Pojďme zkusit víc hrát, nekopat to jenom za ně. Třeba si tam dát tělo nebo něco,“ burcoval během pitné pauzy spoluhráče středopolař Suchan, kometa jarní sezony.

Možná i jeho krátký proslov zabral. Lerchova a Kladrubského parta po akci Jakoba Tranzisky, kterou zblízka lehce zakončil Samuel Šigut, po půli vyrovnala na 2:2. To už byli na hřišti v dresu LASK vesměs mladí náhradníci, i proto se hosté dostali víc do hry. „Druhá půle byla za nás velmi dobrá,“ shrnul Lerch. „Vyjedete kousek za hranice a je to úplně jiný fotbal,“ zíral Suchan, který stále pošilhává po přestupu za lepším. Může se stát, že odejde ještě před startem nové sezony.