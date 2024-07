Málem šel do Liberce, teď nahradí Staňka. Ambice mám, říká Kinský

V sobotní přípravě proti Rapidu Vídeň (3:0) vytáhl Antonín Kinský jeden těžký zákrok, další spolehlivé. Potvrdil, že už má na to chytat pravidelně v týmu českého vicemistra a je pravděpodobné, že se Slavií prodlouží smlouvu na delší dobu. O místo v sestavě se rve s Alešem Mandousem a Ondřejem Kolářem. „Uvědomuji si, že jsme tři a chytat bude ten nejlepší. Konkurence je velká. Já budu makat a budu připravený,“ ujistil syn bývalého reprezentanta.

Z Pardubic se mu zpátky do Slavie nejdřív nechtělo. Ani to nebylo v zájmu klubu. Přes reprezentanta Jindřicha Staňka by se těžko dostával do brány, proto hledal uplatnění jinde. „Bylo by pro mě hrozně těžké do toho vstupovat,“ podotkl. „Chtěl jsem se posunout. Teď se ale situace změnila a reagovali jsme na to. Vyhodnotil jsem si, že chci o tu pozici bojovat a hrát zápasy proti dobrým týmům před hodně lidmi. To mě baví a udělám pro to maximum. Je to pro mě velká motivace.“

Nemálo fanoušků se sjelo i na přátelák do Bad Leonfeldenu. A užili si erupci emocí. Oni i samotní aktéři. Když Kinský viděl, jak rakouský sudí tahá červené karty pro trenéry Slavie a obránce Malicka Dioufa, nechápal. „Divočina je asi správné slovo,“ reagoval po utkání Kinský. „Nečekal jsem, že to takhle dopadne. Potkaly se dva kluby, které mají zvuk, přišlo hodně lidí. Bylo jasné, že to bude sledované. Nerozumím tomu, že dostaneme červenou kvůli tomu, že nehodíme rychle aut,“ podivoval se metru arbitra, po jehož zásazích dohrávali „sešívaní“ v deseti. O to víc si cenil tříbrankového triumfu a navíc s nulou vzadu.

Nyní to pro mladého brankáře vypadá nadějně. Počítá se s tím, že rozjede podzim v roli jedničky. Jenže Staněk se za pár měsíců uzdraví. Co pak? „Zase se to bude řešit,“ vytušil. „Jindra tu má skvělou pozici, je to dobrý gólman, chytal na EURO. Budeme to potom se Slavií vyhodnocovat. Ale teď jsem rád, že v ní jsem, máme perfektní podmínky na trénink,“ pochvaloval si.

Kdyby nepřišlo Staňkovo zranění ramena, možná by Kinský zamířil za svým oblíbeným koučem Radoslavem Kováčem do Liberce. V Pardubicích spolu vycházeli velmi dobře. „Liberec určitě byl jednou z variant,“ přiznal rodák z Prahy, od něhož se i ve Slavii očekává častá rozehrávka nohama. Musí si však zvykat na jiné rozestavení než v předchozím angažmá. „Je to jenom otázka času,“ neviděl v tom problém.