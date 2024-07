Sparta - Salcburk 2:2. Kde je problém, ptal se Friis. Daněk se blýskl

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Pořád nešlo o zápas, který by se blížil k ideálu. Přesto fotbalisté Sparty dvakrát zareagovali na inkasovaný gól. V posledním zápase před ligou na herním soustředění remizovali s rakouským vicemistrem ze Salcburku. Na konečných 2:2 srovnal Victor Olatunji, první trefu obstaral Kryštof Daněk. „Ukázali jsme, že jsme na tom dobře. Byl to dobrý test,“ řekl záložník Kryštof Daněk.

Hned naproti kabinám čekali fanoušci, až hráči vyjdou na rozcvičku. Nešlo o sparťany. Ve městě St. Johan měli logickou převahu příznivci rakouského vicemistra z nedalekého Salcburku.

Dorazil i pojízdný klubový fanshop, při nástupu doprovodil hráče do středového kruhu červený býk v dresu, klubový maskot. Šlo poznat, že letenský tým na závěr letní přípravy čekal velký soupeř.

Sparta inkasovala v prvním poločase dva góly, které šly přes pravou stranu. Na ní působili stoper Jakub Uhrinčať a wingbek Martin Suchomel. Po druhém zásahu trenér Lars Friis rozpažil ruce a zvolal směrem k hráčům v defenzivě: „Kde je problém?“

Trenérský štáb po každém inkasovaném gólu sledoval tablet, situaci si hned analyzovali. Už po brance ze sedmé minuty si Jens Askou pozval Friise na konzultaci. Po kombinaci se prosadil Oscar Gloukh.

Kryštof Daněk srovnal na 1:1. Byla to slušná trefa. Zpoza vápna se trefil levačkou. „Moc jiných řešení jsem neviděl, vzal jsem to na sebe. Jsem rád, že to vyšlo,“ poznamenal 21letý hráč, který odehrál proti Salcburku celý zápas.

Vindahla ještě do pauzy překonal Douglas Nene, navíc za ním dvakrát zvonila branková konstrukce.

„Myslím, že jsme se během zápasu zlepšovali a zlepšovali, měli jsme nad hrou stále větší kontrolu. Bylo zasloužené, že jsme vstřelili vyrovnávací gól,“ poznamenal asistent trenéra Jens Askou.

O druhou sparťanskou branku se postaral Victor Olatunji, který po hodině hry vystřídal Ermala Krasniqiho. K druhému zásahu v letní přípravě mu ovšem pomohla chyba brankáře.

Letenští se do větších příležitostí nedostali. Snad jen v první půli Krasniqi centroval do vápna na Indrita Tuciho, který z malého vápna minul.

„Mohli jsme vstřelit o jeden gól víc v každém poločasu, ale po náročném týdnu jsme předvedli velmi dobrý výkon,“ poznamenal Askou, který absolvoval první pozápasové hodnocení ve Spartě.

Letenští, kteří se vracejí do Prahy v pondělí po dopoledním tréninku, zakončili letní přípravu s bilancí dvou výher, jedné prohry a remízy.