Bužek se tlačí do sestavy Slavie. Nebojí se hrát, chválí ho spoluhráči

Alexandr Bužek přestoupil do Slavie

Místo hostování by mohl zamířit do základní jedenáctky. Alexandr Bužek, devatenáctiletý nováček v kádru „sešívaných“, svými výkony v přípravě natolik zaujal, že se aktuálně tlačí na tradiční dvojici ve středu slávistické zálohy. Oscara Dorleyho a Petra Ševčíka. „Vyřešil nám problém z první půle, kdy nám ve středu hřiště nefungoval pohyb,“ připustil po vítězné generálce se Žilinou (5:1) trenér Jindřich Trpišovský.

Překvapil. Zatímco pozornost na sebe ve Zlíně strhával především ofenzivně laděný parťák Tom Slončík, kterého uzmula Plzeň, Slavii se zalíbil právě on. Na první pohled třeba ne tolik nápadný dříč však může být opravdovou trefou. Původní plány s vysláním na hostování jsou pryč. Brzy dvacetiletý Alexandr Bužek se tlačí do základu.

Slavii se potvrdilo, že v něm získala moderního defenzivního záložníka.

„Hrál opravdu dobře. Nebojí se hrát nahoru a hlavně tvrdě pracuje. Je to vážně dobrý hráč,“ chválil svého parťáka po rozstřílení Žiliny Matěj Jurásek.

Ten hattrickem řídil kanonádu 5:1, čímž další skvělé výkony v dresu Slavie trochu upozadil. Přínos Bužka byl přitom neméně důležitým.

První poločas se český vicemistr se čtvrtým celkem uplynulého ročníku nejvyšší slovenské soutěže vyloženě trápil. Ve hře Slavie byla k vidění řada nepřesností a faulů.

„Soupeř byl zejména v první půli velmi dynamický, rychlý a díky lepšímu pohybu si vytvářel tlak. My jsme naopak prohrávali příliš soubojů v ofenzivní třetině,“ hledal příčinu pouze jedné střely na branku, dalekonosného pokusu Oscara Dorleyho, kouč Jindřich Trpišovský.

Liberijec překvapil nejen svým zakončením, ale i nevýrazným výkonem. Jeho kolega Petr Ševčík byl navíc ještě slabší. Jeho hrubku musel hasit Tomáš Vlček. Že spolu zkušená dvojice sehrála již 92 zápasů, pro oba jde o nejvyšší počet s dalším záložníkem, nebylo vůbec znát.

Naopak s poločasovou změnou a příchodem Bužka s Filipem Prebslem se hra Slavie postupně zvedala. Sešívaní získali nad zápasem kontrolu a ofenzivní hráči dostali prostor ukázat své schopnosti. Pro Žilinu byl výsledek 5:1 nakonec ještě milosrdný.

„Mladí hráči potvrdili kontinuální formu. Uvidíme, jak budou vypadat v soutěžních zápasech, ale třeba Bužek nám vyřešil problém z prvního poločasu, kdy jsme neměli ve středu hřiště pohyb. On i ostatní hráči to dokázali rozhýbat,“ cenil si čerstvé krve trojnásobný mistr ligy.

Na druhou stranu osmačtyřicetiletý stratég připustil, že přípravné a ostré zápasy jsou pro něj dvě zcela odlišné kategorie.

„Už několikrát jsme zažili, že hráči vypadali dobře v přípravě, ale v ostrých zápasech formu nepotvrdili. Věřím ale, že většina kluků nám ukázala, co v nich je a kam až se mohou zlepšovat. Směrem ke startu sezony naznačili, že se jednoznačně chtějí tlačit do základu a svými výkony vytvoří na ostatní velký tlak,“ připustil Trpišovský, že Bužek má reálnou šanci probojovat se do sestavy.

V pěti přípravných duelech totiž osvědčil přesně ty vlastnosti, pro něž byl skautským i analytickým oddělením Slavie vyhodnocen jako ideální posila. Ohromný akční rádius, čtení hry, sílu v soubojích a odvahu hrát.

V uplynulé sezoně, která pro něj byla mezi elitou premiérovou, dokázal i ze své defenzivně laděné pozice zapsat gól a tři asistence, což je jen o jednu přihrávku méně než tvůrce hry Slavie Ševčík. K tomu dokáže být stejně jako Oscar naprosto všude a překazovat útoky soupeřů.

V některých ohledech je tedy Bužek jakýmsi hybridem, který sdílí charakteristiky jak Ševčíka, tak Oscara. Oba jsou teď ze strany mladého talentu pod tlakem.

Bužek vs. Ševčík vs. Oscar v sezoně 2023/24 Alexandr Bužek (19 let) Petr Ševčík (30 let) Oscar Dorley (25 let) Statistiky v lize 27 zápasů, 1 gól, 3 asistence 26 zápasů, 1 gól, 4 asistence 31 zápasů, 1 gól, 1 asistence Úspěšnost přihrávek: 80 % 86 % 84 % Úspěšnost soubojů 50 % 47 % 51 % Úspěšnost hlaviček 54 % 39 % 43 % Zisků míče (zápas) 9,1 5,8 9,9

pozn. Jde pouze o čísla z ligy.

Zdroj dat: Wyscout.com