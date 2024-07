Hyský hledá do Karviné útočníka: Kluci mají chuť. Botose znal předem

U mužstva je Martin Hyský měsíc a půl. A má z něj dobrý pocit. Jeho svěřenci tvrdě pracují, učí se za pochodu nové věci. Takže jaká má být Karviná?

„Rychlá, dynamická, ofenzivní, hladová. Chci, abychom hráli náročný fotbal i v momentě, kdy nemáme balon,“ přibližuje své představy trenér, jenž přišel z druholigové Vlašimi. „Cítím, že to kluky baví,“ dodává.

Jak si mám představit hru pod Martinem Hyským?

„Chceme být trošku víc dominantní a dát soupeři co nejméně prostoru k tomu, aby něco vymyslel. Předpoklady k tomuto fotbalu tam vidím. Z mužstva mám velmi dobrý pocit. Základem všeho je, aby to kluky bavilo. Pak půjdou všichni nahoru. Od prvního dne cítím z hráčů, že mají chuť. Ukazují mi, že jsou to fotbalisté, a jsou schopní hrát to, co po nich chceme. Nechceme být tým, který jenom zaleze, brání a čeká na brejky.“

Změnil jste toho hodně, že?

„Teď je to úplně jiný fotbal, než na jaký byli kluci zvyklí. Doufám, že to uvidí i diváci a přinese nám to výsledky. Příprava byla hrozně krátká na to, abychom do sebe dostali všechny automatismy a byli jsme sehraní. Ještě to nějakou dobu potrvá. Ale vidím to pozitivně. V Karviné jsou výborné podmínky pro prvoligový fotbal.“

Přesto většina expertů a fanoušků opět zařadí klub mezi největší adepty na sestup. Ohradíte se proti tomu?

„Vůči ničemu se ohrazovat nebudu. Chci každý den pracovat, zlepšovat mužstvo a pomáhat klukům, aby byli dobří, sebevědomí. Samozřejmě těm prognózám rozumím. Karviná se v minulé sezoně zachraňovala v baráži. Lidé, kteří to tolik nesledují, nás budou podvědomě znovu pasovat do té role. Ale já jsem řekl hned na prvním tréninku, že nechci hrát o sestup. Chci, aby měl klub