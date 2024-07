Deník Sport radí sázkařům: padák pro trenérské duo, překvapení v Praze

Už dříve redakce Sportu ukázala na slávistického reprezentanta. Ano, Mojmír Chytil vystřídá po dvouletém kralování na trůnu kumpána Václava Jurečku. Pětadvacetiletý útočník má před sebou nejlepší rok kariéry. Dle předpokladů by měl útočit na metu dvaceti sezonních tref. Bude těžit ze spolupráce s obrem Tomášem Chorým, ke střeleckým manévrům jej vyprovokuje i brutální konkurence – Chorý, Fila, Jurečka. A další plus: Trpišovský má pro Chytila slabost. V nabitém útoku bude minutáž určitě dostávat.

Mladá Boleslav vs. Bohemians

Bohemians

Tady tasíme překvapení, byť to bude těsné. V květnu příštího roku se budou z kvalitní sezony tetelit v Ďolíčku. Kouč Jaroslav Veselý dostal k ruce to, co si strašně dlouho přál – zbraně do ofenzivy. V létě dorazil Yúsuf, trenérovo dítě Drchal, taky Pleštil z Jablonce, či vrchní kreativec Aleš Čermák ze slovenské Dunajské Stredy. V předchozím ročníku třináctí Bohemians mají pořádně nabito. Podle Sportu předeženou Mladou Boleslav s novým vlastníkem Davidem Trundou. Ze Sparty přišel Vydra, z Budějovic další zadák Králik, z Dukly mladý Kozel. Čili jména, co na první dobrou tolik nezvoní. Parta Davida Holoubka se bude pohybovat okolo osmého devátého místa.