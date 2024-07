Moje sestava pro Fantasy: Hlavatý je fantasychanger, Vlčák srdcovka

Nová sezona fotbalové ligy má za sebou první kolo a s tou i nová iSport Fantasy. Více než dvaadvacet tisíc z vás si založilo svůj tým a soutěží. FANTASY! Pro některé fanoušky může být ale skladba týmu tvrdým oříškem, obzvlášť s přibývajícími koly. Jaké hvězdy pražských „S“ vybrat? Koho umístit do zálohy, aby byla extrémně produktivní? A jak se vejít do stomilionového budgetu? Inspiraci vám možná dodá sestava redaktora iSport.cz Radka Špryňara, v prvním kole získal solidních sedmačtyřicet bodů. Mezi vyvolenými spoléhá na borce ze svaté trojice, ale mezi vyvolenými má i pár nečekaných jmen. Tak pojďme na to!

Brankáři

Antonín Kinský (Slavia, 6,9 milionu)

Do brány jsem chtěl původně levnějšího frajera, ale jelikož mezi gólmany nejsou takové finanční rozdíly, šel jsem po jistotě. Tonda Kinský bude v bráně Slavie celý podzim, před sebou má vysoce spolehlivé parťáky, co soupeře do šancí skoro nepouštějí. Pro mě jasná volba. Po Slovácku s dodatkem – opodstatněná.

Michal Reichl (Bohemians, 4,3 milionu)

Tušil jsem, že Reichl bude v prvním kole chytat, ale nebyl jsem si jistý dlouhodobou stabilitou. Nakonec zvítězil instinkt a cena. Platí, že aktuální jednička klokanů je skvělý gólman, bránu umí zavřít na petlici. A když si na druhou misku vah položím 4,3 milionu, měl jsem jasno.

Obránci

Patrik Blahút (Slovácko, 4,4 miliony)

Na co se budou v Uherském Hradišti spoléhat? Na poctivost, zodpovědnost a enormní úsilí. Aby se klub mohl udržet na Svědíkových kótách, bezpodmínečně musí dřít dozadu. Zápasy bez inkasované branky tak v sezoně mohou slušně naskakovat. A Patrik Blahút, jeden z letních objektů Slavie, je tutový člen základu. Cena je fantastická. V prvním kole se volba vyplatila. Pět bodů. Mňam!

Filip Panák (Sparta, 7,8 miliony)

V budoucnu asi přehodnotím strategii a vzadu se spolehnu na levnější beky. Pro provedení razantních změn v sestavě, však musím ještě načíst záměry trenérů. Abych ve Fantasy uspěl, musím se jim dostat do hlavy. Filip Panák se mi v úvodní rundě zrovna nevyplatil. Sparta s Pardubicemi inkasovala, v ofenzivě skončil bez bodu. Nevadí, věřím mu dál, ale brzo asi sáhnu po změně. Sorry, Filipe! Fantasy je tvrdej byznys.

Robin Hranáč (Plzeň, 7,5 milionu)

Platí to, co u sparťanského kapitána. Reprezentantovi dám určitě další šanci, ale po pátém kole začnu měnit strategii. Hranáče jsem do sestavy umístil proto, že jde o nejlepšího stopera v lize, a Viktoria moc inkasovat nebude. Jenže na Dukle, která kádr přes léto skoro neposílila, měla vzadu vážné nedostatky. Ouuu….

Adam Ševínský (Liberec, 4,1 milionu)

Liberec v létě práskal bičem, proto jsem chtěl do sestavy implementovat pár kluků ze Slovanu. Proč zrovna Ševínský? Protože má bombastickou cenovku, navíc jsem byl přesvědčený, že musí být v základní sestavě. Trefa! Bomba! V Karviné trefil hlavou gól. Osm bodů v prvním kole. Mimochodem, s Blahútem mi společně vydělali 13 bodů. Panák s Hranáčem jen čtyři.

Marek Icha (Liberec, 6,4 milionu)

Jak říkám, Liberec musím mít na hřišti i na lavici. Chvíle exslávisty jistě přijdou. Věřím tomu, že v nové sezoně bude bodovější a ve Fantasy časem velmi cenným hráčem.

Záložníci

Adam Vlkanova (Hradec Králové, 4,8 milionu)

Asi každý cpal Vlčáka do sestavy. Cenovka je totiž mimořádně líbivá pro kluka, co umí dělat body, jako na běžícím pásu. Obzvlášť v milovaném Hradci Králové. Adama bych do základu ale rval i v případě, že by měl cenu 7 milionů. Je to prostě srdcovka. Nicméně, mohu prozradit, že ve druhém kole – chtě nechtě – udělám změnu.

Michal Hlavatý (Liberec, 8,2 milionu)

Fantasychanger! Byl prvním, koho jsem umístil do sestavy. Bez přemýšlení. Intuitivně. Dělal body v Pardubicích, bude je dělat i v Liberci, kde svoji třídu ještě zvedne, protože má okolo sebe lepší spoluhráče. V Karviné 0+2. Boží! Pro následující víkend je mým novým kapitánem. Míšo, val!

Ewerton (Baník, 9,2 milionu)

Nejdražší hráč v sestavě. Ofenzivní hra Baníku stojí na něm. V prvním kole se sice v Ďolíčku neprosadil, ale v neděli proti Jablonci očekávám, že bude perlit. Seberu mu pásku, protože mě neproduktivitou malinko naštval, nicméně mezi vyvolenými zůstane. Držet si Brazilce se z dlouhodobého hlediska vyplatí.

Lukáš Vorlický (Slavia, 5,5 milionu)

Skvělá příprava, chvála pršela ze všech stran. Co se mi na něm nejvíc líbí? Jakmile získá míč, hledá nejkratší cestu k bráně, což je obecně skvělá vlastnost, která se násobí ve Fantasy. Počkám chvíli a Lukáše vystřelím do základu.

Tomáš Ladra (Mladá Boleslav, 7,7 milionu)

Když má den, je schopný sám urvat zápas. Takové kluky prostě chcete mít po ruce a v pravý čas je vypustit do sestavy. Ladryho mám zatím na lávce, ale dlouho se tam neohřeje. Čekám na ideální chvíli. Možná přijde už o víkendu.

Útočníci

Victor Olatunji (Sparta, 6,8 milionu)

Nigérijec byl mojí druhou volbou do sestavy. Českou ligu zná dokonale, ve Spartě je druhou sezonu, první aklimatizační rok má za sebou. Proto věřím výraznému progresu a strmému vzestupu ofenzivních čísel. Pardubicím vstřelil gól, není to paráda?

Christophe Kabongo (Plzeň, 6,6 milionu)

Sice se na Julisce neprosadil, ale je pouze otázkou času, kdy exploduje. Neskutečný hráč, který se bude rychle rozvíjet pod odborným dohledem Miroslava Koubka. Ani mě nenapadne vyndat kluka s květákem na hlavě ze základní sestavy.

Mojmír Chytil (Slavia, 8,7 milionu)

Chtěl jsem do sestavy útočné eso, jenže na Slovácku vypadal Mojma docela unaveně a mám nepříjemný dojem, že v sobotu proti Olomouci mezi vyvolenými trenéra Trpišovského nebude. Proto řeším velké dilema, co s ním. Zároveň platí, že v ročníku bude atakovat hranici dvaceti branek. Dlouhodobý přínos pro Fantasy je však nezpochybnitelný.