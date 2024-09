Vynulovaný Šulc: Holeš mě naháněl po celém hřišti. Koubek ho bránil

V hlavních ofenzivních atributech svítí u Šulcova výkonu v Edenu velká nula. Žádná střela, gól, asistence, pokus o dribling. Nic. Slávisté se na plzeňskou hvězdu perfektně nachystali a blonďatému ofenzivnímu šikulovi nedovolili obvyklé kejkle.

„Řeknu to tak, že Pavel byl dnes součástí sestavy horšího mužstva,“ vyjádřil se k Šulcovu výkonu v utkání, které Plzeň jasně prohrála 0:3, trenér Viktorie Miroslav Koubek. Při námitce, že jeho ofenzivní záložník v Edenu nic nepředvedl, se ale ošil. „S tímhle nemůžu souhlasit. Neměl to jednoduché. Ukázal znovu svou agilnost, běžeckou sílu i nějaké technické věci. Pracoval pro mužstvo pod tlakem, měl plnit i obranné úkoly. Vydal se.“

Ano, Šulc zápas odběhal, klasicky pracoval na velké ploše hřiště, snažil se rychlými náběhy trhat slávistickou obranu, předvedl i několik důležitých obranných zákroků. Jenže slávisté se na něj perfektně nachystali a plzeňskou zbraň vymazali.

PRVNÍ DOJEM: Demolice! Chorý Slavii pomohl, ale víc chyběl Plzni. Viktorii rozbila výška | První dojem Video se připravuje ... Toto video je zdarma dostupné pro registrované. Registrovat Už mám registraci. Přihlásit se

„Tomáš Holeš mě bránil skoro po celém hřišti, byl připravený na mě kdykoliv vystoupit, abych se neotočil s balonem. Je to má nejsilnější stránka, když s ním můžu běžet na bránu, ale dneska jsem se k tomu nedostal,“ konstatoval Šulc po jednoznačné prohře 0:3.

Dvě branky vstřelil v týdnu proti Olomouci, dvakrát skóroval v zápase za národní tým v Edenu proti Ukrajině. Sobotní představení na stejném stadionu dopadlo z jeho i plzeňského pohledu mizerně.

Slávisté jako první v sezoně rozjetého šutéra zcela vymazali ze hřiště. Vycházela taktika s co nejbližším dostupováním, Šulc neměl žádný prostor. Jediný nadějný brejk v první půli nevyřešili jeho spoluhráči. Jak zmínil plzeňský kouč Koubek - do velké míry se neprosadil kvůli tomu, že se nedařilo celému týmu.

„Ve čtvrtek zase hrajeme, musíme to hodit za hlavu,“ připomněl Šulc vstup Plzně do podzimní fáze Evropské ligy na hřišti Eintrachtu Frankfurt. „Nemůžeme pořád vyhrávat nebo remizovat, kór když jedeme sem na Slavii. Dneska zaslouženě vyhrála. Hodně si věřila, hrála fakt dobře, přejela nás. My to nesmíme víc řešit,“ zdůraznil před náročným programem, do kterého Viktoria vstoupila po prodloužené reprezentační pauze.