Zájem z Francie? Kinský je v hledáčku Lille, nabídka zatím nepřišla

Z Anglie do Francie? Jméno Antonína Kinského se údajně objevilo na seznamu přání francouzského Lille, které hledá nového brankáře číslo jedna. Deník L’Equipe dokonce píše, že je český gólman hlavní prioritou na tuto pozici. Podle zdrojů deníku Sport však mezi oběma kluby dosud neproběhl žádný kontakt a sám Kinský je připravený bojovat o místo v sestavě Tottenhamu. Možný přesun je tak zatím pouze v rovině spekulací.

Na ostrovech je zatím pouhých šest měsíců, ale už teď se spekuluje o dalším možném odchodu Antonína Kinského. Velký zájem má údajně LOSC Lille. Mistry Francie z roku 2021 totiž v nejbližších týdnech pravděpodobně opustí dosavadní jednička Lucas Chevalier a na seznamu potenciálních náhradníku má vedení Lille hodně vysoko jméno velkého talentu z Česka.

„PSG po dohodě s Lucasem Chevalierem nabídlo Lille necelých 40 milionů eur, to ovšem klub odmítne – požaduje alespoň 40 milionů a chce mít nejdřív zajištěnou náhradu. Hlavní prioritou Lille je Antonín Kinský. O jeho hostování se jedná s Tottenhamem,“ napsal renomovaný francouzský server L’Equipe.

Podle zdrojů deníku Sport však zatím žádná nabídka do Tottenhamu nepřišla, stejně tak nedošlo k žádnému kontaktu mezi samotným hráčem a zástupci Lille. Šance na tento přesun jsou tak zcela minimální.

Právě proti francouzskému klubu nastoupil Kinský před necelým rokem ještě v dresu Slavie v kvalifikaci o Ligu mistrů. V součtu dvojzápasu si připsal devět úspěšných zákroků. Na postup to nakonec nestačilo, ale svým výkonem rozhodně zaujal.

Možná i proto se nyní jeho jméno mělo objevit úplně na vrcholu seznamu možných posil do branky právě u „Les Dogues“. Lille se totiž v nejbližší době pravděpodobně bude muset rozloučit se spolehlivou jedničkou posledních tří sezon. Lucas Chevalier má údajně namířeno do PSG, kde si ho vyhlédli jako náhradu za Gianluigiho Donnarummu, který zde nechce prodloužit současný kontrakt a nejpozději za rok by měl zamířit pryč.

Brankář Lille se už údajně s hegemonem francouzského fotbalu posledních let dohodl na osobních podmínkách smlouvy, nyní zbývá jen aby si plácly oba kluby. Lille požaduje minimálně 40 milionů eur (984 milionů korun), což zatím Pařížané nenabídli, ale dohoda by měla být jen otázkou času.

Náhrada v podobě Kinského však aktuálně není na pořadu dne a Lille bude muset hledat jinde. Pustit talentovaného gólmana by z pohledu Tottenhamu nedávalo smysl, protože by se v tu chvíli ocitl ve stejné situaci, jako když v zimě pražského rodáka přiváděl za 16,5 milionů eur (400 milionů korun).

Připravený bojovat

Myšlenky na odchod pak v hlavě nemá ani samotný hráč. Kinský aktuálně odcestoval s týmem na předsezonní přípravné turné do Asie a chystá se na souboj o post jedničky v bráně „kohoutů“. V závěru minulé sezony sledoval většinu utkání z lavičky, když dostával přednost Guglielmo Vicario.

Případná změna před novým ročníkem ale není vůbec vyloučená. Po velkém triumfu v Evropské lize se vedení londýnského klubu rozloučilo s trenérem Angem Postecoglouem a nově tým vede dánský kouč Thomas Frank, který může hierarchii brankářů překopat.

Při předchozím angažmá v Brentfordu navíc u gólmana hodně dbal na hru nohama a schopnost posouvat hru dopředu přesnými dlouhými pasy. V tomto ohledu má Kinský oproti Vicariovi jednoznačně navrch.

Kdo dostane důvěru v prvním ostrém zápasu sezony se zatím předpovídat nedá. V dosavadních dvou přátelských utkáních se oba gólmani vystřídali v poločase a rozdělení minutáže se dá čekat i v další části přípravy.

Vytížení soků v boji o post prvního gólmana se nakonec může rozmělnit i v průběhu sezony. Vzhledem k účasti v Lize mistrů budou Spurs znovu bojovat hned na čtyřech frontách a slušnou porci zápasů by tak mohla dostat i dvojka.

Dostane Kinský v příští sezoně v barvách Tottenhamu větší roli?