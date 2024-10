Před derby s fanoušky: souboj o srdce hry, jak to zvládnou Chorý a Szikszay?

Už v neděli zažije vyprodaný Eden další třaskavé derby pražských „S“. Redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl a Bartoloměj Černík odpovídali v živém vysílání podcastu Liga naruby na dotazy fanoušků (nejen) obou klubů. Co Ladislav Szikszay, Tomáš Chorý, Asger Sörensen, David Zima a Lukáš Haraslín? Jak dopadne miniduel gólmanů Kinského a Vindahla? A dostane šanci Rrahmani, kterého skautovala i Slavia? „Hrozně se těším na souboj o prostředek hřiště, kde je vždycky srdce hry,“ říká Jiří Fejgl: „Na jedné straně Kairinen a Laci, na druhé Oscar, Zafeiris – a plus ještě Provod. To je pět fotbalistů, které já všechny s prominutím žeru.“