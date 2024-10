V Chorém to vřelo: Čekal jsem od Ajaxu víc. Čtyři borce bych odnesl na zádech

Konstantní polehávání, někdy až směšné zdržování. Hostující hráči mírně řečeno nedělali v Edenu světoznámé fotbalové značce Ajax Amsterdam to nejlepší jméno. A to pořádně dopálilo i Tomáše Chorého, který (jak je mu zvykem) přinesl z lavičky kromě vyrovnávacího gólu i velké emoce. „Nejradši bych opravdu vzal čtyři borce na záda a odnesl je sám. Vřelo to ve mně hodně,“ postěžoval si vysoký útočník.

Berete bod?

(vydechne) „Teď už jsem se trochu uklidnil. Ajax je velkoklub a s odstupem času si možná řekneme, že remíza je hezká. První půle byla spíše v jejich režii, nebyli jsme tak důslední v napadání, vyjížděli nám z toho, vždy nám chyběl krok. Ve druhé půli vylezla ven jiná Slavia a bylo vidět, že s tím chceme něco udělat. Do poslední minuty jsem těšil, že to tam dotlačíme. Věřil jsem do poslední chvíle, protože za to, co tady Ajax předvedl… Čekal jsem od nich trochu víc. Zkoušeli kvalitu našeho trávníku v poloze ležmo.“

S hráči Ajaxu jste si to někdy hodně nahlas vyříkal?

„No jasně, říkal jsem, ať vstávají, nelíbilo se mi. Nejradši bych opravdu vzal čtyři borce na záda a odnesl je sám. Vřelo to ve mně hodně.“

Co jste říkal na metr rozhodčího? Byl to opravdu zápas na skoro čtyřicet faulů?

„Některé zákroky mě zarazily, ale nechci se k tomu moc vyjadřovat. Nastavil zajímavý metr, někdy pískl, někdy otočil.“

S čím vás trenér poslal do hry?

„Už o půli nám řekl, jak to bude. Chtěli jsme to zvrátit, s tím jsem tam šel. Bylo potřeba tam přidat i emoce, to tam chybělo. Do někoho trochu vlétnout, aby se chytli diváci. Rychlý aut, rychlý roh. Po červené kartě jsme byli pořád na jejich polovině, možná ale chybělo ještě víc centrů.“

Čekal jste tolik změn v sestavě?

„Nechci hodnotit, jakou trenér postavil sestavu. Máme tu spoustu kvalitních hráčů, rozhodně jsme nepostavili žádnou slabou sestavu. Ze začátku se nám to sice nepodařilo, ale ve druhé půli nastoupili ti samí, a už jsme hráli to, co jsme chtěli. Byla tam jiskra. Šlo na každém vidět, že to chce zvrátit.“

Jak jste si užil ovace po gólu? Myslíte si, že už vyvolávala vaše jméno celá Tribuna Sever?

(usměje se) „Už se mě na to ptali v televizi hned po zápase a byl jsem ještě trochu rozohněný, musím se reportérům ještě omluvit. Já to fakt nevnímám, snažím se pomoct klukům na hřišti. Kdo na to objektivně kouká, ví, kdy má zatleskat a kdy ne. Já byl po gólu v rauši a běžel hned na půlku, nevnímal jsem to.“

Co vám po takovém emotivním zápasu pomůže, abyste vůbec usnul?

„Já bych na to rád odpověděl, ale to si radši nechám pro sebe.“ (směje se)