Odpověď fanoušků Teplic na drahé lístky: Na Spartu v košili a kravatě

Fotbalová Sparta napálila cenu lístků na sobotní utkání proti Teplicím. Letenští budou v rámci 16. kola Chance ligy slavit 131 let od založení klubu a rozhodli se posunout ceny vstupenek do vyšší kategorie. Nejlevnější vstupné tak bude stát 600 korun, a to včetně sektoru hostů. Fanoušci Teplic se proto rozhodli, že když cena lístků odpovídá „vstupnému do luxusního klubu,“ oblečou se podle toho.