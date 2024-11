Byl na seznamu Sparty, ale teď je Tupta upozaděný. Zbrzdila ho i svatba

V úterý odehrál hodinu ve slovenském dresu proti Estonsku. Byl to jeho jedenáctý start v první reprezentaci. Pokud zapíše ještě čtyři jako hráč Slovanu, stane se rekordmanem v dějinách severočeského klubu, jak upozornil twitterový účet Slovaňák. Na čtrnáct se jako hráč modrobílých vyhoupl The Gebre Selassie, jenž dalších čtyřicet přidal jako zaměstnanec Werderu Brémy.

To je však jeden z mála bonusů Tuptova podzimu. Po dobrých časech, které vyvrcholily nominací na letní EURO, přišel úpadek. Tupta Slovan netáhne, jak se očekávalo. Také jeho nevelký příspěvek stojí za tím, že je mužstvo aktuálně v tabulce až na jedenáctém místě a předvedlo během podzimu dva šílené propady v derby s Jabloncem a v poháru v Hlučíně.

„Formu, kterou od něj očekáváme, a kterou očekává on sám od sebe, určitě zatím nenabral,“ říká jasně trenér Radoslav Kováč. „V minulé sezoně byl tahoun. Když se vrátil z mistrovství Evropy, mohl mít v hlavě nějaké nabídky. Není to ono,“ souhlasí Jiří Štajner, legenda Slovanu, s nímž bral dva mistrovské tituly.

Téma odchod rozhodně u Tupty rezonovalo. Vždyť i majitel klubu Ondřej Kanina o něm promluvil. „Je spíše pravděpodobně než nepravděpodobné, že odejde. Zahrál si v osmifinále EURO proti Anglii, je mu 26 let, myslím si, že se chce posunout. Je to logické,“ netajil.

Jenže nestalo se a Tupta (zejména v lize, do reprezentace je dál zván) ztrácí na zajímavosti. Zatím zapsal tři branky a jednu asistenci ve čtrnácti startech, dvakrát se však trefil z penalty. „Zdá se mi, že není připravený,“ přihodí Štajner. Na to slovy naváže i trenér. „Měl těžké léto, svatbu, moc neodpočíval. My jsme tady od toho, abychom mu pomohli.“

Důvodem může rovněž být menší minutáž pro Christiana Frýdka, s nímž si Tupta sedl (ještě ve spolupráci s Lukou Kulenovičem) a mírná změna pozice. Slovák nyní nastupuje „výš“, nemá tolik kontaktů s balonem. „Dřív se hrálo hodně přes něj, rozjížděl útoky, nyní je upozaděný,“ všímá si Štajner.

Šestadvacetiletému borci to rozhodně nesvědčí. Zvednout se však může už v neděli v Olomouci.

Lubomír Tupta ve Slovanu (liga)

Celkově

Zápasy: 87

Minuty: 6206

Góly: 19

Asistence: 8

Střely na zápas/na bránu: 2,57/38,4 %

xG/na zápas: 18,99/0,28

Driblinky na zápas/úspěšné: 3,71/52 %

Přihrávky/úspěšné: 27,22/79,2 %

Přihrávky do horní třetiny/úspěšné: 2,78/64,6 %

Přihrávky do šestnáctky na zápas/úspěšné: 2,02/51,8 %

Dotyky v šestnáctce na zápas: 3,23

Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 3,5/58,1 %

Ztráty na zápas/na vlastní polovině: 9,28/31,6 %

Sezona 2024/25

Zápasy: 14

Minuty: 1054

Góly: 3

Asistence: 1

Střely na zápas/na bránu: 2,48/27,6 %

xG/na zápas: 3,74/0,32

Driblinky na zápas/úspěšné: 2,39/32,1 %

Přihrávky/úspěšné: 25,96/77 %

Přihrávky do horní třetiny/úspěšné: 2,65/45,2 %

Přihrávky do šestnáctky na zápas/úspěšné: 2,31/48,1 %

Dotyky v šestnáctce na zápas: 3,67

Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 2,73/59,4 %

Ztráty na zápas/na vlastní polovině: 9,99/27,4 %