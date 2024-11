Diskutované náhrady za Friise: Řešení ve Spartě, volný kouč i cesta v cizině

Sklouznul na hranu, možná se momentálně pohybuje už lehce za ní. Lars Friis se po necelém půl roce v pozici hlavního trenéra Sparty dostal pod obrovský tlak, proto se spekuluje o jeho budoucnosti v klubu. „Ale já rezignovat nehodlám, to není můj styl,“ zdůraznil po úterním debaklu 0:6 od Atlétika Madrid. Přesto je na místě se ptát, jaké možnosti se aktuálně za dánského kouče vůbec nabízejí a o kom se spekuluje. Třeba i na rychlý záskok, pokud by se situace na Letné dál komplikovala. Deník Sport a web iSport.cz vybral tři možné směry a okomentoval zmiňovaná jména.

Tim Sparv

V případě nutnosti okamžitého zásahu se nabízí jako nejpravděpodobnější cesta sáhnout po trenérech, které má Sparta aktuálně pod smlouvou. V úvahu připadají tři – Luboš Loučka, Jens Askou a Tim Sparv. Prvně jmenovaný je nadějným koučem a posunu do první ligy by se i dle svých slov v nedávném rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz nebránil. S prvním týmem ale momentálně není, jednalo by se o velký skok.

Seveřané naopak v realizačním týmu Larse Friise figurují. Jenže: Jens Askou, který má zkušenosti s pozicí hlavního trenéra třeba z IFK Göteborg, dohlíží na obranu. A ta úřadujícímu mistrovi v nové sezoně nefunguje, opakovaně chybuje.

Tim Sparv je na Letné necelé tři roky a jako trenér raketově roste. I proto se posunul od mládeže přes rezervní tým až k Friisovi, jemuž dělá asistenta. Kromě krátké štace před rokem u druholigové rezervy by ale byl mezi hlavními trenéry úplným začátečníkem. Navíc má dokončenou jen UEFA A licenci.

Co z toho vyplývá? Kdyby Sparta sáhla do vlastních zdrojů, jednalo by se dost pravděpodobně jen o záskok. To samé by případně platilo pro šéfa letenské mládeže Vítězslava Lavičku. Má sice o klubu přehled, získal se Spartou i Libercem titul, ale návrat k áčku na delší dobu je nepravděpodobný.