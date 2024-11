Sadílek: Cítím z kluků, že se nedaří… Fanoušci? Taky nejsme spokojení

Co se vám honí hlavou po další ztrátě?

„Samozřejmě je to hrozně těžké… Šli jsme do zápasu s jediným cílem, a to vyhrát. Klidně to mohla být špinavá výhra, bylo nám jedno jak. Nevím, jestli se všechno sype… Ale je to prostě škoda. Kdybychom zápas zvládli, výhra by nás nakopla. Teď jsme se do toho ponořili ještě víc.“

Ovlivňuje vás mizerná série i na hřišti? Myslíte na ni?

„Tohle trvá už několik zápasů. Trápíme se ve vytváření šancí, chybí lehkost, je to utrápené. Proto jsme chtěli zápas zvládnout výsledkově. Hráli jsme na dva útočníky, chtěli jsme do vápna sypat centry, což se nám nedařilo. Náš momentální problém je, že neproměníme šance. Musíme hrát spíš na nulu.“

Proč vás Dukla v závěru zavřela?

„Sám si to nedokážu vysvětlit. Říkáme si, že nemůžeme padat dolů, že musíme hrát aktivně a nepustit Duklu do šancí. Je pak těžké, když soupeř hraje vabank a jde do útoku s více hráči. Ale tohle Dukle nemůžeme dovolit.“

Změnili jste rozestavení, ve středu zálohy jste nastoupili ve třech. Jaký byl záměr?

„Chtěli jsme zjednodušit hru, dávat centry do vápna. První půli jsme měli náznaky, závar ve vápně, nebylo to úplně špatné. Ve druhém poločase jsme na to nenavázali a nechali se zatlačit. Chtěli jsme vyhrát, naladit se, budovat si postupně sebevědomí. Je velká škoda toho konce.“

V pátek za vámi na Strahov dorazila skupina fanoušků na trénink. Jak jste setkání bral?

„Chápeme, že fanoušci nejsou spokojení. My taky ne. Debata byla konstruktivní, fanoušci nám chtěli vyjasnit, co znamená hrát za Spartu, aby to všichni pochopili.“

V úterý hrajete další ligový zápas s Karvinou. Bude těžké se rychle sebrat?

„Je výhoda, že zápasy jdou takhle rychle za sebou, že máme po pár dnech další zápas, kterým to můžeme odčinit. Pro nás je prvořadé, abychom vyhráli, vrátili se na vítěznou vlnu. Na kabině je poznat, že se nedaří. Cítím to z nich. Předchozí dva roky byly jiné, moc porážek jsme nezažili. Ale takový je fotbal, nahoru, dolů.“

Oproti předchozím dvěma sezonám jde o opravdu velkou změnu…„Nechceme se vracet k tomu, co bylo. To je nebezpečné. Díváme se spíš dopředu. Je těžké, když nejsme zvyklí prohrávat a najednou přijde remíza. Znejistíte, hodně se toho na nás sype.“

A nedokážete se z toho dostat, že?

„Byli jsme třeba vždycky silní ve standardkách, ale dnes jsme z ní inkasovali. Všechno je o malých detailech. Musíme se zvednout a dostat se do stavu, v jakém jsme byli. Je těžké o tom mluvit, sedíme nad tím s trenéry a klukama každý den. Není nám to jedno, musíme se odrazit od výhry.“

Přál byste si raději už konec podzimu?

„Já věřím každý zápas, že situaci otočíme. Opravdu nechci jít do zimní pauzy s tak negativní šňůrou. Chci, abychom to zlomili a šli do pauzy s tím, že jsme to zvládli.“