Růsek, Juliš a teď Kliment: Sigma hledá hrot. Kdo sledoval TOP střelce?

Do Teplic ho ještě vzali s sebou a doufali, že nepůjde o tak vážný problém. Kouč Sigmy Tomáš Janotka ponechal Klimenta z preventivních důvodů na lavičce, nechtěl riskovat. Teď už ví, že si bude ve zbytku ročníku muset poradit bez reprezentačního forvarda. Hanáci to raději oznámili oficiálně sami ještě před začátkem remízového utkání v Pardubicích. „Všechny nás to moc zasáhlo,“ netajil trenér, jemuž musí být jasné, že nebýt Klimentovy efektivity, je Olomouc momentálně asi kdesi v poslední skupině tabulky.

„Problém to samozřejmě je, jde o výraznou komplikaci. Je to nejlepší střelec soutěže v reprezentační formě, rozdílový hráč s vítěznými góly. Ztráta je to nejen pro Sigmu, ale i pro ligu a nároďák. Nejen číselně to byl náš nejlepší hráč na podzim. Musíme se s tím poprat a řešit to konstruktivně,“ dodal Janotka.

Klimentův vliv na výsledky a souhra se špílmachrem Filipem Zorvanem? Top! I proto začaly jihlavského rodáka i po třicítce sledovat například celky z druhé Bundesligy nebo polské Ekstraklasy, kde již dřív působil ve Wisle Krakov.

Vzhledem k tomu, že dlouhodobě absentuje i Lukáš Juliš s Antonínem Růskem, u kterého bohužel reálně hrozí konec kariéry, začal sportovní manažer Ladislav Minář okamžitě hledat útočníka.