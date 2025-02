Liberec si piplá náctiletého střelce. Je nečeský, minutáž přijde, říká Kováč

Jeho jméno možná trochu přikryla vlna posil, které v zimě do Liberce zamířily. Přesto teprve v osmnáctiletém Matěji Strnadovi dřímá potenciál na to, aby právě on oživil libereckou ofenzivu. Technicky obdařený mladík má za sebou přelomový měsíc – zažil nad očekávání povedenou přípravu a v prvním jarním kole si připsal i své první minuty v první lize. „O šanci si říká pořádně,“ ví trenér Radoslav Kováč, který se ale chystá spoléhat i na nového hrotového útočníka.

Na umělce TJ Sokol Doubí padaly teploty pod nulu, do hráčů se čas od času opřel pořádně studený vítr okořeněný sněhem. Zatímco většině z nich na startu přípravy, kdy se Liberec utkal s Viktorií Žižkov, v drsných podmínkách trochu tuhly nohy, osmnáctiletý Matěj Strnad působil, jako kdyby už běhal na vyhřátém soustředění ve Španělsku.

Minutu poté, co se mladík objevil na hřišti, protančil do vápna a perfektně zavěsil levačkou. O půl hodiny později vystihl nepřesnou rozehrávku a gólmana soupeře překonal lahůdkovým lobem z dobrých pětadvaceti metrů. Krásné góly, ze kterých je patrná jedna věc – osmnáctiletý klučina to má v noze. „Velmi dobře, velmi dobře,“ usmíval se na Strnada trenér Radoslav Kováč.

Nešlo pro něj o překvapení, o schopnostech šikovného leváka se v Liberci ví dlouho. Na jaře prakticky sám devíti zásahy zabránil pádu tamní devatenáctky z první dorostenecké soutěže, která by znamenala pro mládež Slovanu malou katastrofu. Odměněn byl v létě Strnad první profesionální smlouvou.

Nový program Liberce

V Liberci se křídelník stal i součástí nového projektu nazývaného „development program“, ve kterém si klub chce vytahovat zajímavé hráče napříč mládežnickými kategoriemi a individuálně s nimi pracovat. Severočeši dosud byli v rámci výchovy odchovanců považováni za jeden z nejhorších týmů v lize a nové vedení se chystá v tomto ohledu změnit kurz. „Program je naše knowhow, o kterém moc mluvit nechceme,“ usmíval se v létě generální ředitel Jan Nezmar.

Strnad by v tomto ohledu mohl být pro development program vlajkovou lodí. Ukázkou, že mládí má šanci i pod Ještědem prorazit v A týmu. Český reprezentant do 19 let si na letním soustředění ve Španělsku totiž připsal další gól a stal se tak překvapivě nejlepším střelcem přípravy.

„O šanci si říká pořádně,“ kýval hlavou před startem jarní části Radoslav Kováč. Co se mu na mladíkovi nejvíce líbí? „Je trošičku nečeský, má skvělé řešení jeden na jednoho, jde přímo do brány, to je úžasné. Měl by dostávat daleko větší minutáž, a když bude takhle pokračovat, tak přijde.“

Nekonzistentní střelecká forma

Přímočarost je vlastnost, kterou u výčtu Strnadových předností uslyšíte nejčastěji. Jakmile dostane míč, jeho jedinou myšlenkou je zamířit k bráně. Ačkoliv je pravák, na místě je tak srovnání s Matějem Juráskem. Takový přístup Liberec potřebuje. Ne, že by mu střelba gólů dělala na podzim takový problém, ale nenašel hráče, na kterého by se mohl více spoléhat. Opírat se o osmnáctiletého mladíka klub asi nehodlá, ale každý, kdo při nekonzistentní střelecké formě Ĺubomíra Tupty, Ahmada Ghaliho, Benjamina Nyarka, Lukáše Letenaye a dalších přiloží ruku k dílu, se hodí. Zvlášť když nevyšel příchod vysněného hroťáka Daniela Fily.

„Je to pro mě další motivace,“ říkal nadšený Strnad, který si v těžkém duelu s Baníkem (0:1) připsal deset minut na hřišti. Šancí by měl dostávat víc a víc, ačkoliv do Liberce do útočných řad přeci jen dorazila nová posila. Na post hrotového útočníka číslo jedna bude aspirovat lotyšský reprezentant Raimonds Krollis. Klub si od něj slibuje oživení fantastické bilance, kterou měl ve své domovině, kdy za jednu sezonu nastřílel 24 branek.

Přestup do italské Serie A mu ale před dvěma lety nevyšel, ve Spezii se nechytil a minulé jaro například strávil na hostování ve Vyškově. Levák, který může zahrát devítku i podhrotového hráče strávil podzim v Serii C, kde gól nezapsal. Upozornil na sebe převážně scénou, kdy ho po červené kartě naštvaný trenér chytil za dres a divoce s Lotyšem třásl. Koupí třiadvacetiletého Krollise by se měly liberecké zimní pohyby směrem do kádru uzavřít. Tým je nabušený jmény a očekávání velká. Další mise je ale velkou výzvou – Kováčův výběr jede do Plzně.