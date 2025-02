Divize, nebo liga? Trio Budínský, Jánoš a Hála hledá klub. Mrzí je Bohemians

Všichni tři patří do silného ročníku 1992. Dohromady nasbírali téměř sedm set startů v nejvyšší soutěži, získali stříbrné medaile na EURO do 19 let, představili se i v seniorské reprezentaci. Od nového roku jsou však záložníci Adam Jánoš, Martin Hála a Lukáš Budínský bez angažmá. O první dva už nestáli v Bohemians, třetímu skončil kontrakt v Kazachstánu. „Máme pořád chuť,“ shodují se. Jenže čas běží, liga se rozjela (a omladila), zatímco oni trénují v divizních týmech.