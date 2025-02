Strach Jablonce o oporu i tři kapitáni. Děkuji náhradníkům, řekl Kozel

Odpustek za předchozí nečekanou porážku s Bohemians (0:1). Kozlovi svěřenci našli proti Slovácku ve svém středu čtyři různé střelce, třikrát se trefili ze standardky a porazili Slovácko 4:2. Minus zápasu? Jablonec přišel o kapitána Nemanju Tekijaškiho, jenž se zraněním stihl dát vedoucí gól, ovšem následně ho bolest pod kolenem poslala do šatny. „Asi postranní vaz,“ uvedl s povzdechem kouč Luboš Kozel. V pondělí jde srbský lídr na vyšetření.

Chování v malém vápně rozhodlo střet týmů, které v prvním jarním kole prohrály. „V základní důslednosti v osobních soubojích jsme propadli,“ ucedil kouč poražených Ondřej Smetana. Jeho tým vyrazil na sever Čech s rozbitou sestavou a podle toho nakonec navzdory snaze dopadl. Až na konci střídající Robert Miškovič korigoval hrozivé skóre 1:4. „Dobře jsme se z Bohemky oklepali a šli jsme si za tím od první minuty. Dali jsme dost gólů,“ lebedil si Jakub Martinec. „Víme, že jsme ve standardkách silní,“ připojil trenér Luboš Kozel.

Přitom Slovácko rozjelo duel skvěle. Byť mu chybělo pět borců ze základu, po perfektním kontru zavěsil Marko Kvasina přesně k tyči. Vedení mu však za pár minut sebral zásah VAR, který odhalil faul debutanta Andreje Stojčevského v zárodku akce na Davida Puškáče. Brzy nato rozjela zkázu hostů Tekijaškiho těžká hlavička po rohu. Pak se zranil Štěpán Beran, takže očekávaný souboj bratrů trval jen půl hodiny. Následně odstoupil i Tekijaški. Domácí nakonec vyměnili za devadesát minut tři kapitány, pásku měli na rukávu Jan Chramosta a dohrál s ní Jakub Martinec, autor gólu na 4:1. „Diváky to muselo bavit,“ mínil stoper. „Je vidět, jak máme silný tým. I kluci, co jdou z lavičky, tomu dají drajv,“ vystihl.

Kozlovi pomohli náhradníci

Jablonci opravdu prospělo poločasové střídání, zimní posila Lamin Jawo byla na hrotu lepší než Puškáč a jeho dorážka zblízka po Beranově sražené střele (Chramostova nechtěná teč) se stala rozhodujícím momentem zajímavého utkání. „Nebylo to nic lehkého,“ mínil Kozel. „Trošku na nás dolehlo vynucené střídání Tekijaškiho, byla tam lehká nejistota. Ve druhé půli jsme byli daleko aktivnější bez míče. Střídající hráči rozhodli. Náhradníkům chci poděkovat, to jsem říkal i v šatně,“ dodal kouč.

Soupeř i během hry dál látal sestavu, špílmachr Marek Havlík musel přejít na levého beka. Právě z této nezvyklé pozice ránou po zemi snížil na 1:2. Jenže přišly další dvě standardní situace, dohrané Hollým a Martinecem, a bylo po nadějích na bodový zisk. „To se těžko pere o výsledek,“ pokrčil rameny Smetana. „Docela jsme se tomu v týdnu věnovali a odměnilo nás to. Před týdnem to byla od nás šílenost. Snad ani jednou jsme nezakončili, kopali jsme to špatně a ani náběhy nebyly takové, jaké jsme si představovali,“ podotkl Martinec k nezdaru s „klokany“.

V neděli po obědě se Severočeši rehabilitovali. Zato Slovácko zůstává na jaře bez bodu a má skóre 2:6. V brance byl místo zraněného Milana Heči opět mladík Jiří Borek. Tentokrát vyloženě nechyboval, párkrát dobře zasáhl, ovšem čtyři branky nejsou nikdy pro gólmana dobrá vizitka. Sebevědomí si v Jablonci rozhodně nevyspravil. Spoluhráči před ním mu nijak nepomohli.