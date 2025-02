Fukala nehraje, vysvobodila ho nákaza: Odchodu z Liberce nelituji

V šestnácti debutoval ve druhé lize, v sedmnácti zamířil z Frýdku-Místku přes celou republiku do Liberce, v osmnácti se za Slovan poprvé představil v elitní soutěži. Kariéra Michala Fukaly se vyvíjela excelentně, a byť se asi vzhledem k rapidnímu startu čekal postupem času výraznější progres, pod Ještědem si za šest let připsal 116 prvoligových startů a vyloženě nebrzdil.

Tvrdá změna přišla až v Ostravě, kde o Fukalu paradoxně dlouhodobě stáli. Ne, nefiguroval v kdovíjakých plánech trenéra Pavla Hapala. Jediná podzimní ligová minutka, víc zápasů v béčku než áčku, dodatečný příchod Dána Alexandera Munksgaarda či listopadová nabídka na ex-vlašimského Petera Kareema jsou důkazem. Stejně jako lednové hledání pravonohého obránce na kraj stoperské trojice po odchodu Emmanuela Uchenny do Sparty, což je přitom pozice, která Fukalovi sedí.

Čelí velké konkurenci

„Do Baníku jsem přišel s tím, že chci hrát, ale situace je taková, jaká je,“ krčí rameny. „Je těžké na hlavu, když máte fotbal rád a nehrajete ho, ale trenér má nějakou volbu a já to respektuju. Baník je teď mezi top třemi, čtyřmi týmy v republice, jsou tady evropské ambice a obrovská konkurence. Nezbývá mi než pracovat. Určitě jako chybu přestup z Liberce neberu, opravdu nelituji.“

Teď už se Fukalovi mluví o něco lépe, za sebou má úspěšný ligový debut v základní sestavě FCB. Čili tři body, plnou minutáž i bonusy k základní měsíční odměně. S Olomoucí využil šanci, která s nákazou v Moravskoslezském kraji neplánovaně přišla.

Ani on sice nebyl zdravotně stoprocentní, ale duel se Sigmou si nemohl nechat ujít. Postavil se na pravý kraj obranné čtveřice, k čemuž má blíž než k wingbeku, sváděl souboje s dynamickým Jáchymem Šípem a přispěl k čistému kontu.

„Taky měl bolesti hlavy, ale řekl, že nelehne, protože čekal hrozně dlouho na šanci. Udělal pro to všechno,“ váží si přístupu Hapal. „Na součinnosti bylo občas znát, že dlouho nehrál, ale nechal tam všechno a zvládl to. Fajn výkon,“ chválí kouč.

Jasně že Fukala devět měsíců od posledního „pořádného“ ligového utkání (v květnu 2024 za Liberec proti Teplicím) nevystřihl show jak Trent Alexander-Arnold, občas byla znát nejistota pramenící z dlouhé herní pauzy. Avšak rozhodně nezklamal, nevyhořel, nevyrobil fatální kiks.

„Moc si vážím toho, že jsem se dostal na hřiště a pomohl klukům k výhře. Musí posoudit jiní, jestli jsem ukázal, že na to mám. Ale beru to tak, že s nulou vzadu jsme splnili úkol. Uvidí se, co přinese budoucnost,“ říká čtyřiadvacetiletý bek.

Upřímně, znovu bude záležet zejména na zdravotním stavu. Hapal platí za trenéra ctícího hierarchii. Kdo si u něj vybojoval pozici a důvěru, jen tak ji neztratí. O to složitější to samozřejmě pro členy širšího kádru je.

Hrozí návrat na lavičku

Bude-li fit levák Karel Pojezný, dá se předpokládat návrat ke stoperské trojici, což by pravděpodobně znamenalo, že se David Buchta vrátí na post pravého wingbeka. A Fukala, bohužel pro něj, zřejmě na lavičku. Další šachy ve středu pole stoprocentně nastanou díky vypršení karetního trestu Tomáše Riga, v Edenu ho čekejte v zahajovací jedenáctce.

Ale to všechno je ještě daleko, stejně jako premiéra Giorgose Kornezose. „Nechceme to uspěchat, potřebuje čas, aby všechno navnímal,“ přikyvuje Hapal směrem k řeckému zadákovi.

Aklimatizace bude probíhat pozvolna, jako tomu bylo u Albánce Enea Bitriho před dvěma roky. Tempo, agresivita a intenzita jsou v Česku jiné než v Aténách, však taky Kornezos hned po návratu z úvodního kola v Liberci hlásil svalové problémy.

Co je naopak jisté už nyní, je příští absence Tomáše Zlatohlávka. Jako jeden z mála sice „přežil“ onemocnění, nicméně nepřežil žlutou kartu. Na jaře již druhou za 43 minut v Baníku. A jelikož v Pardubicích jich na podzim nasbíral šest, musí stát. „Bavili jsme se o tom a on dostane osmou… Ani snad nemá tolik startů co karet,“ kroutí hlavou kouč nad jednou ze slabin lednové posily.

Mimochodem, dorazí ještě nějaká? „Teď nad ničím nespekulujeme, kádr je silný. Muselo by se udát něco nečekaného.“

Třeba odchod Davida Lischky do polské Ekstraklasy, což je rozhodně reálnější než příchod Jakuba Pokorného z Olomouce. „Líčili jsme na něj, protože v Sigmě vyrostl ve velice zkušeného kvalitního stopera. Ale nevím, jak to pokračuje. Asi má chuť jít do zahraničí. Nicméně fotbal je nevyzpytatelný, za čtyřiadvacet hodin se to může vyvinout jinak,“ usmívá se Hapal.

