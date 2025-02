Kdo bude dávat góly? Teplice musí v útoku vsadit na dva hostující mladíky

Je to skoro přesně rok, co sportovní ředitel Štěpán Vachoušek v rozhovoru pro deník Sport nadšeně líčil složení teplické ofenzivní vozby. „Daniel Fila je silový, Abdallah Gning je do rychlosti, Jásir je expert na hlavičkové souboje. Roman Čerepkai má dobré náběhy za obranu a výběr místa,“ vypočítával s tím, jak velké si slibuje zlepšení v útočném snažení.

To se splnilo, Severočeši na jaře zlepšili svou bilanci (z 0,8 gólu na 1,2 gólu na zápas), což šlo ruku v ruce s bodovou produkcí i atraktivnějším projevem. Uplynul ale rok a zdá se, jako kdyby byl tým Zdenka Frťaly opět v bodě nula. Tři z výše zmíněných střelců jsou pryč, a na Egypťana Jásira se nelze spolehnout.

„Je zraněný. Opět,“ odfrkl si kouč. „Nedokáže pochopit, že se o sebe má víc starat. Čtyři dny trénuje, pak mi napíše zprávu, že ho přes týden něco bolelo. Je to složité,“ doplnil o hostovi z Al Ahly, kterému v lednu zamotal hlavu zájem Baníku a Jablonce.

Kdo má tedy nyní dávat góly? Výběr je úzký a na prvoligové scéně nebývale nezkušený. Všech pět teplických útočníků má mezi sebou dohromady 106 ligových startů, téměř polovinu dělá zmíněný Jásir. Pavel Svatek, letní posila z Táborska, je navíc po dvojnásobné zlomenině nohy stále mimo tréninkový proces. A Kevin Zsigmond (26), nedávno hrající až čtvrtou nejvyšší soutěž? Naposledy vyběhl v Chance Lize na trávník v srpnu, pak už ani neusedl na lavici.

Zabojovat musí mladíci

Kdyby se o situaci Gninga, doteď nejlepšího střelce týmu s pěti góly, vědělo předem, nejspíš by z týmu na hostování neodešel Čerepkai či mladý Tadeáš Vachoušek. Nyní ale musí Frťala pracovat s tím, co má. „Nezbývá než věřit, že náš útočný prapor budou držet Filip Horský a nově příchozí Radek Šiler,“ sdělil Frťala na adresu dalších dvou hostujících mladíků z pražských „S“.

Slávista Horský dosud očekávání na Stínadlech nenaplňuje. Na podzim vstřelil tři branky, ale herně si zvykal na soubojový fotbal a hru zády k bráně. Dosud je se čtyřiceti prohřešky nejčastěji faulujícím hráčem v lize, což je pro útočníka nehezká vizitka. „Nejlépe se cítím z levé strany na křídle, když se hraje na tři útočníky,“ avizoval navíc sám jednadvacetiletý hráč.

A pak zbývá ještě jedna neznámá – dvacetiletý Šiler ze Sparty. Teplice jeho akvizicí briskně reagovaly na Gningovu situaci a mladík dostal minuty hned proti Plzni. Nešlo o žádný vysněný, dlouho skautovaný cíl, v tomto módu nejsou Skláři schopni momentálně operovat. Ekonomická síla klubu nutí Štěpána Vachouška často upírat zrak k mládeži pražských „S“ či na volné hráče.

Je nyní velkou otázkou, jakého Šilera Teplice získaly. Toho z jara 2024, který vzal druhou ligu ve sparťanském béčku útokem a nastřílel deset branek ve třinácti zápasech, nebo toho rozpačitého střelce, který podobný kousek nedokázal na podzim herně ani gólově (tři branky v šestnácti zápasech) napodobit?

Bude zajímavé sázku na mládí sledovat. Dosud neměly Teplice se střílením branek takový problém, s Karvinou jsou jasně nejproduktivnějším týmem skupiny o záchranu. Ale leccos se může do konce sezony ještě změnit. Stejně jako situace v tabulce, kde činí teplický náskok na baráž sedm bodů.

Současní útočníci Teplic