Ideální sestava před derby: dominantní Slavia, z Letné se vešla jen trojice

„Do brány jsem zvolil Staňka. Vindahl sice umí lépe hrát nohama, ale mě spíš zajímá, co kdo chytí. Do obrany jsem vybral silnou trojici, která se dobře doplňuje. Panák je konstruktivní, Ogbu silový a Zima rychlostní typ. V prostřední řadě bych dal doprava nejradši Preciada, ale kvůli zranění volím Uchennu. Vepředu jsem nejvíc rozmýšlel mezi Kuchtou a Birmančevičem, ale nakonec jsem vybral Srba, který je zkrátka top hráč, i když v této sezoně nemá takovou formu.“

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatele Přihlásit / Registrovat

„Na levém stoperu jsem trochu překvapivě zvolil Zeleného, protože bych v týmu chtěl konstruktivního levonohého obránce, přičemž on skvěle zvládá přihrávky skrz řady. Na pravého wingbeka bych nejradši poslal Preciada, který ale není zdravý, takže místo něj jsem zvolil Douděru. Do středu bych vybral na nejnižší pozici Kairinena, který by v tomto systému mohl mít víc prostoru a s ním by se perfektně doplňoval Provod. Nad nimi by pak operoval s velkou volností Haraslín.“