Hlavatý v Liberci s rozpaky: Jak si (ne)vede nejdražší posila v historii klubu?

Když loni při nástupu do funkce reprezentačního trenéra prohlásil Ivan Hašek, že každý má šanci na pozvánku do národního mužstva a zmínil i Michala Hlavatého, rezonovalo to. Pozitivně. Realizační tým pak na něj opravdu vyrazil do Španělska, samozřejmě i proto, že na jihu Evropy zrovna pobývaly i české velkokluby v rámci zimního soustředění. Víc než nominace na EURO 2024 se následně řešil kariérní posun fotbalisty. Do Prahy? Nebo do Nizozemska po vzoru kamaráda Dominika Janoška? Nakonec je v Liberci a po tři čtvrtě roce si vede... asi jako celý Slovan.