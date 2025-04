Čtete: Kováč ve stínu Hyského: Jak ambiciózní trenéři posunuli týmy a splnili cíle?

Radoslav Kováč: Před sezonou vyhlásil Slovan útok na TOP šestku. Cíl zopakoval i v zimě, ačkoliv měl za sebou těžké období. Po dalším poklesu formy nabral vítěznou fazonu a nezvládl pouze poslední klíčový krok. Hořký konec, ale cíl trenér nesplnil jen o kousek. Pohárovou příčku by navíc Slovan zřejmě ani tak neohrozil, náskok Jablonce je příliš velký, proniknutí na šesté místo by tak bylo spíše estetickou otázkou prestiže. „V sobotu by tu hrála Slavia,“ povzdechl si koneckonců Kováč. Místo budoucího mistra přijedou Bohemians.

Body Slovanu ze základní části v sezoně 2023/24: 40 (7.)

Body Slovanu ze základní části v sezoně 2024/25: 42 (7.)

Verdikt Sportu: 7/10

Trenér Liberce Radoslav Kováč • ČTK

Martin Hyský: Možná trochu překvapil, když v létě nevyhlásil jako prioritu záchranu. Nový trenér na ligové scéně se boje o udržení ani nechtěl účastnit a jasně prohlásil: „Cílem je prostřední skupina.“ Dá se tak říct, že na rozdíl od Kováče splnil svůj sen na 100 %. Karviná má za sebou nejlepší ročník v historii a na barážových příčkách byla za celou sezonu jen jednou (!) – po prvním kole.

Body Karviné ze základní části v sezoně 2023/24: 25 (14.)

Body Karviné ze základní části v sezoně 2024/25: 41 (8.)

Verdikt Sportu: 10/10

Trenér Karviné Martin Hyský během domácího utkání • ČTK / Pryček Vladimír