Liga očima fanoušků: Prohra s Duklou je urážka a Červík řekne, že... Rozpaky ze Slavie
Nečekaná ztráta fotbalistů Plzně na Julisce nadzvedla fanoušky Viktorie. Tým splnil pohárový cíl a kvalifikoval se do Evropské ligy, jenže v lize klopýtá. Spokojenost nepanuje ani v Edenu, kde se snaží rozčeřit mlhu kolem budoucnosti Christose Zafeirise. Naopak příznivci z Letné se těší zlepšení brankáře Vindahla, který už tolik neexperimentuje s rozehrávkou a v Ďolíčku jsou rádi, že se Bohemka chytla v Karviné. V tradiční rubrice deníku Sport a webu iSport Liga očima fanoušků si přečtěte, jak dění v 5. kole Chance Ligy hodnotí příznivci vybraných klubů.
Bohemians Praha 1905
Když ti pomůže z bahna ošklivý gól…
Tři porážky v řadě a před sebou nejdelší cesta na utkání v sezoně proti soupeři, který hraje solidně a jeví se velmi v pohodě. Přiznávám, před výkopem jsem nebyl optimista a prvních pětadvacet minut nepřineslo nic, kvůli čemu bych měnil názor. Hyského soubor byl jasně lepším, a když již několikátá otřesná chyba ve středu defenzivy darovala Karviné vedení, tak člověku hlavou prolétla vzpomínka na trojku Na Stínadlech.
Střih. Netuším proč, ale domácí vyklidili pozice a fialovooranžoví (jo, ten dres je fakt hroznej) přebrali otěže zápasu, aby šťastnou a úsměvnou haluzí ještě do půle vyrovnali. Když netrefuješ prázdné brány a nedáváš loženky, potřebuješ, aby ti z bahna pomohl nějaký hrozně ošklivý, nepěkně trefený gól.
Všechno Matouškův gól splňuje, tak ať se to sype! Júsuf svůj únik opět spolehlivě zazdil, a tak remízový zápas rozhodl po pohledné kombinační akci třetí vpředu – Vašek Drchal. Ten se trefit potřeboval. Přeju mu to a doufám, že na další zásah nebude čekat takovou dobu. Skvělá otočka a v neděli s Bolkou pokračujeme… Klokani bojují!
Vít Lukeš. 33 let, živnostník
Viktoria Plzeň
Nehecnout se na Dukle? To je vlastně urážka…
Tak moje přání z minulého týdne se splnilo jen z poloviny. V úterý se Skoty to byl parádní výkon. Při lepší mušce by možná bylo na překvapení v podobě postupu zaděláno. Hrdí ostrované vyjedou na pevninu a mají asi syndrom bolesti… Válejí se po zemi při sebemenším doteku, zdržují, tahají čas. U nich by je vypískali, tady účel světí prostředky. Nic, neřešme to. Cenná výhra je naše a Evropská liga je taky doma. To se počítá.
Jenže přijde víkend a my se po… Je výborný, že nám Červík řekne: Před vyprodaným Štruncákem se hecneme. Ale jak to, že se nehecnou před plným sektorem Plzeňáků na Dukle? To můžou ti, co vydávají nemalé peníze za výjezdy za svým klubem, brát jako urážku. Oni ani domácí „vojáci“ nemůžou za to, že se jim tam vejde jenom cca osm tisíc a kotel to neudělá.
Tak se chytněme za nosy, soustřeďme se na ligu. Už to chce výhry a hlavně kvalitní výkon. Snaha, ta by byla, ještě ta nadstavba. Půjde to, nebojím se. Čest královně Viktorce!
KOVI. 57 let, koordinátor distribuce
Sparta Praha
Posily vypadají dobře, progres u Vindahla
První místo v tabulce je výsledkem naší dobré hry a také špatné formy hlavních soupeřů. Něco naznačila poslední výhra v Konferenční lize, i když tam se třeba Rynešovi zápas opravdu nepovedl. Říkal jsem si, jestli náš trenér tým nebrzdí, aby se nám čtrnácté Dánsko více přiblížilo v tabulce národního koeficientu, ale gól v nastavení moje pochybnosti rozptýlil.
Poslední, anglické týdny velí často obměňovat základní sestavu, zatím tato taktika přináší ovoce. Napomáhá tomu kvalita kádru a jeho soudržnost. I nažhavení hráči na lavičce jsou připraveni kdykoliv plně nahradit své kolegy. Poslední posily se jeví velmi dobře, což se zlepšenou formou hráčů dříve z různých důvodů podprůměrných dává předpoklad dalších dobrých výsledků.
Tak tomu bylo i v Liberci, kde jsme si v prvních deseti minutách otevřeli školicí středisko. Největší progres jsem viděl u Vindahla, který konečně upustil od riskantních kliček a pomalého uvádění míče do hry, což jemu i týmu prospělo. Kadeřábkova levačka výborná, trojzubec bodal do soupeře celý zápas, Kuchtič skvěle nahrával.
Miloš Kolář. 74 let, fotbalový důchodce
Slavia Praha
Léto se nepovedlo, rozpaky i kolem Zafeirise
Je teprve polovina srpna, ale už nyní lze říci, že léto se Slavii nepovedlo. Bez předkol evropských pohárů šlo jednoznačně o část sezony, kdy měl tým nabrat v tabulce náskok na konkurenty v boji o titul a poztrácet minimum bodů. To se nestalo, v pátém kole „sešívaní“ ztratili už podruhé a na čelo tabulky jim chybí dva body.
Nikdo nemohl čekat, že zápas v Jablonci bude snadný, přesto je remíza zklamáním. A to měli k vítězství daleko blíž domácí. Obrana Slavie opět výrazně chybovala, Bořil nestíhal, Ogbu vyřadil ze hry Zimu a sám musel také střídat, Chaloupek měl být vyloučen. Tam se pokazilo skoro vše, co se pokazit mohlo.
Zajímavé také je, s jakou sestavou Slavia zápas za nepříznivého stavu dohrávala. Trenéři místo zkušených hráčů, jako jsou Zmrzlý nebo Sadílek (či Zafeiris), ukázali na Vorlického s Teahem. Oba mají odehráno méně než 200 ligových minut. A to už byl na hřišti Fully, který jich nemá ani sto. S trochou štěstí Slavia alespoň vyrovnala, rozpaky nad výsledky, výkony i třeba situací kolem Zafeirise ale přetrvávají.
Ondřej Kreml. 42 let, vědecký pracovník
Baník Ostrava
První zápas venku a fanoušci, to je výhoda
Postup do play-off o ligovou fázi Konferenční ligy je v novodobé historii v podstatě zatím největším úspěchem Baníku v Evropě. Klub se sice může chlubit výsledky jako semifinále PVP nebo čtvrtfinále PMEZ, ale od zavedení pohárových skupin se nikdy do této fáze neprobojoval. Letos zbývá poslední krok...
Utkání ve Vídni bylo na rozdíl od domácího mnohem opatrnější, zejména v obraně jsme si počínali opravdu dobře. Směrem dopředu to ale bylo horší, spoustu nadějných útoků jsme zbytečně kazili svými nepřesnostmi. Celkově si ale myslím, že jsme postoupili zaslouženě. Pochválit bych chtěl fanoušky Baníku, kteří neúnavně povzbuzovali během celého utkání a po většinu času překřičeli i docela početný kotel domácích.
Víkendový ligový duel v Pardubicích se na žádost Baníku nekonal. I fanoušci to kvitovali, protože se všichni upínáme k vysněnému postupu v Evropě. Začínáme ve slovinském Celje, což by pro nás mohla být menší výhoda, a opět s mohutnou podporu fanoušků v zádech si, doufám, přivezeme nadějný výsledek do odvety.
Václav Dohnal. 34 let, projektant