Ščasný o přestavbě Sparty: Pořád chybí persona jako Krejčí, naštěstí přišel Kadeřábek

Pavel Šťastný
Chance Liga
V polovině května zazněla ze Sparty věta: „Čeká nás obměna kádru.“ Konkrétně ji vyřkl František Čupr, místopředseda představenstva v rozhovoru pro klubový web. Nakonec přišel nový trenér, realizační tým a devět hráčů včetně Jana Kuchty, na něhož byla uplatněna opce. „Skladba týmu je optimální, ale pořád vidím prostor pro zlepšení,“ řekl expert Zdeněk Ščasný.

Sparta zasáhla do týmu v reakci na zpackanou sezonu. A jak se zachovala na trhu, zhodnotil pro deník Sport a web iSport Zdeněk Ščasný, který v letech 2017 až 2018 působil na Letné na pozici sportovního ředitele. Vedle něj začínal v managementu Tomáš Rosický.

Sparta dotáhla příchod devíti hráčů, za které zaplatila přes 250 milionů korun. Jde nakonec o velkou obměnu kádru, jak šéfové klubu dopředu avizovali?
„Netroufám si tvrdit, jestli je velká, nebo ne. Sparta určitě udělala změny, které jí prospěly. V období, kdy se mužstvu nedaří a nastane pokles formy, vedení pozná hráče nejen po fotbalové, ale také charakterové stránce. Podle toho může reagovat a vyhodnotit si, koho se chce zbavit. Potom je důležité dobře doplnit kádr. V tom existuje velké riziko, ale Sparta se poučila.“

V čem konkrétně?
„Věděla, co

