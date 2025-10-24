Předplatné

Trpišovský: jak trenéra Slavie možná (ne)znáte. Od Žižkova přes hokej až po Brozany

Čtyři tituly se Slavií, přitom málem skončil ve Spartě. Povede Trpišovský někdy repre?
Čtyři tituly se Slavií, přitom málem skončil ve Spartě. Povede Trpišovský někdy repre?Zdroj: koláž iSport
Druhá liga pod televizí věží
Na Žižkově s Horníkem
Za první ligou do Liberce
Pohoda v kabině Slovanu Liberec
Evropské poháry se Slovanem Liberec
Pod Ještědem na hokeji
Trenérská konference po Euro 2016
21
Fotogalerie
Petr Říha
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Kariéru hlavního trenéra mezi dospělými začínal v Horních Měcholupech a přes Žižkov a Liberec se dostal až do Slavie. V Edenu vládne Jindřich Trpišovský skoro osm let. Výsledkem jsou čtyři tituly a stejný počet triumfů v domácím poháru. Podívejte se na nejúspěšnějšího ligového kouče objektivem fotoreportérů deníku Sport v pozicích, jak ho možná neznáte.

Druhá liga pod televizní věží

Na Žižkově pracoval Jindřich Trpišovský nejprve jako asistent pod Martinem Pulpitem a Romanem Nádvorníkem a když se klub v roce 2013 rozloučil s italským trenérem Giancarlem Favarinem, padla volba právě na něj.

Druhá liga pod televizí věžíDruhá liga pod televizí věží • Deník Sport / Dominik Bakeš

Na Žižkově s Horníkem

Přestože měl Žižkov existenční potíže, kouč dokázal v bojových podmínkách dovést tým na čtvrté místo. Spolupracoval především s generálním ředitelem klubu Ivanem Horníkem, který se do fotbalu vrátil po trestu za korupci.

Na Žižkově s HorníkemNa Žižkově s Horníkem • Deník Sport / Pavel Mazáč

Za první ligou do Liberce

Díky úspěšné misi na Žižkově si nadějného trenéra vytáhl Jan Nezmar do Liberce. Na severu Čech zažil Jindřich Trpišovský premiéru v nejvyšší soutěži.

Za první ligou do LiberceZa první ligou do Liberce • Deník Sport / Dominik Bakeš

Pohoda v kabině Slovanu Liberec

Při první ligové štaci se Jindřichu Trpišovskému dařilo. Na snímku v libereckém kamrlíku s kustodem Petrem Ulichrachem, který se hrou na kytaru staral o pohodu v týmu.

Pohoda v kabině Slovanu LiberecPohoda v kabině Slovanu Liberec • Deník Sport / Michal Beránek

Evropské poháry se Slovanem Liberec

Ve dvou sezonách po sobě hrál Liberec pod Jindřichem Trpišovským základní skupinu Evropské ligy. Díky tomu se kouč potkal třeba s Paulem Fonsekou, tehdejším trenérem Bragy, aktuálně vede Lyon.

Evropské poháry se Slovanem LiberecEvropské poháry se Slovanem Liberec • Deník Sport / Dominik Bakeš

Pod Ještědem na hokeji

Jindřich Trpišovský je známý svou náklonností k hokeji. V Liberci se seznámil s koučem Filipem Pešánem, který tehdy vedl v extralize tamější Bílé Tygry.

Pod Ještědem na hokejiPod Ještědem na hokeji • Deník Sport / Pavel Mazáč

Trenérská konference po EURO 2016

Evropský šampionát v roce 2016 českému nároďáku nevyšel. O příčinách diskutoval Jindřich Trpišovský s Jaroslavem Šilhavým a Pavlem Vrbou na konferenci trenérů v Benicích.

Trenérská konference po Euro 2016Trenérská konference po Euro 2016 • Deník Sport / Jaroslav Legner

Na fotbal se synem

Jindřich Trpišovský se byl v liberecké éře podívat na utkání Sparta – Plzeň, aby nastudoval soupeře. Vzal s sebou i syna Jindru.

Na fotbal se synemNa fotbal se synem • Deník Sport / Pavel Mazáč

Nástup do Edenu

V prosinci 2017 kývl na nabídku Slavie a po Novém roce začal se svým realizačním týmem úřadovat. Na prvním tréninku se potkal se záložníkem Josefem Hušbauerem.

Nástup do EdenuNástup do Edenu • Deník Sport / Jaroslav Legner

První trofej se Slavií

Po nástupu do Slavie skončili sešívaní na jaře 2018 druzí, ale po výhře s Jabloncem ve finále MOL Cupu zvedl Trpišovský poprvé ve své slávistické éře pohár pro vítěze.

První trofej se SlaviíPrvní trofej se Slavií • Deník Sport / Barbora Reichová

Premiérový titul s oslavou v Ostravě

Jaro 2019 přineslo vytoužený titul. Slavia si ho zajistila v duelu s ostravským Baníkem a kouč schytal bublinkovou sprchu od útočníka Milana Škody.

Premiérový titul s oslavou v OstravěPremiérový titul s oslavou v Ostravě • Deník Sport / Pavel Mazáč

Zisk double v roce 2019

Až v sezoně 2018/19 se Slavia rozjela pod vládou Jindřicha Trpišovského naplno. Kouč si poprvé sáhl na pohár pro vítěze české nejvyšší soutěže, k tomu přidal obhajobu prvenství v domácím poháru, což pro Slavii znamenalo zisk double poprvé od roku 1942.

Zisk double v roce 2019Zisk double v roce 2019 • Deník Sport / Pavel Mazáč

Pohárový postup přes Sevillu

Mimořádné slávistické jaro přineslo i postup do čtvrtfinále Evropské ligy. Trpišovského výběr si poradil s belgickým Genkem, pak vyřadil favorizovaný tým FC Sevilla. Jeho cesta se zastavila až s Chelsea.

Pohárový postup přes SevilluPohárový postup přes Sevillu • Deník Sport / Michal Beránek

Nejlepší trenér v republice

Zisk double a postup do čtvrtfinále Evropské ligy – výsledkem bylo jasné prvenství v anketě Trenér roku 2019 a účast na pódiu se slávistickým záložníkem Tomášem Součkem. Jindřich Trpišovský se stal vítězem ještě v letech 2020, 2021 a 2023.

Nejlepší trenér v republiceNejlepší trenér v republice • Deník Sport / Michal Beránek

Konečně! Liga mistrů v Edenu

Po titulu zvládla Slavia na podzim 2019 postoupit do Ligy mistrů a Jindřichu Trpišovskému se splnil další sen. Po vyřazení Kluže se v Edenu představily Barcelona, Inter Milán a Dortmund.

Konečně! Liga mistrů v EdenuKonečně! Liga mistrů v Edenu • Deník Sport / Michal Beránek

Pane rozhodčí, já mám pravdu!

Trpišovského realizační tým někdy nejde pro ostré slovo daleko. Samotný hlavní kouč se taky občas dostane do sporu se sudími, jako v tomto případě s Ondřejem Berkou.

Pane rozhodčí, já mám pravdu!Pane rozhodčí, já mám pravdu! • Deník Sport / Pavel Mazáč

Další parádní sezona a double

V sezoně 2020/2021 prožila Slavia další mimořádné chvíle. Na jaře sebrala titul a pohárový triumf. Opět pod vedením Jindřicha Trpišovského a jeho asistentů Jaroslava Köstla a Zdeňka Houštěckého.

Další parádní sezona a doubleDalší parádní sezona a double • Deník Sport / Pavel Mazáč

Vítězný skluz jen občas

Když je příležitost k oslavě vítězství, nechá se Jindřich Trpišovský strhnout a projede se zadkem po trávě. Jako v tomto případě po výhře nad Plzní.

Vítězný skluz jen občasVítězný skluz jen občas • Deník Sport / Michal Beránek

První triumf s novým majitelem

Sezonu a půl čekal Pavel Tykač na titul od chvíle, kdy se stal novým majitelem. Letos na jaře mu pohár doručil kouč, který by měl brzy podepsat novou smlouvu. Jindřich Trpišovský má nyní na kontě čtyři ligová prvenství.

První triumf s novým majitelemPrvní triumf s novým majitelem • Deník Sport / Michal Beránek

Trenére, pojďte se vyfotit

Když Slavia přijela letos na podzim na pohár do Brozan, byl to pro fanoušky svátek. Místní si nenechali ujít příležitost, aby získali památku na setkání s nejlepším českým koučem.

Trenére, pojďte se vyfotitTrenére, pojďte se vyfotit • Deník Sport / Pavel Mazáč

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů