Trpišovský: jak trenéra Slavie možná (ne)znáte. Od Žižkova přes hokej až po Brozany
Kariéru hlavního trenéra mezi dospělými začínal v Horních Měcholupech a přes Žižkov a Liberec se dostal až do Slavie. V Edenu vládne Jindřich Trpišovský skoro osm let. Výsledkem jsou čtyři tituly a stejný počet triumfů v domácím poháru. Podívejte se na nejúspěšnějšího ligového kouče objektivem fotoreportérů deníku Sport v pozicích, jak ho možná neznáte.
Druhá liga pod televizní věží
Na Žižkově s Horníkem
Za první ligou do Liberce
Pohoda v kabině Slovanu Liberec
Evropské poháry se Slovanem Liberec
Pod Ještědem na hokeji
Trenérská konference po EURO 2016
Na fotbal se synem
Nástup do Edenu
První trofej se Slavií
Premiérový titul s oslavou v Ostravě
Zisk double v roce 2019
Až v sezoně 2018/19 se Slavia rozjela pod vládou Jindřicha Trpišovského naplno. Kouč si poprvé sáhl na pohár pro vítěze české nejvyšší soutěže, k tomu přidal obhajobu prvenství v domácím poháru, což pro Slavii znamenalo zisk double poprvé od roku 1942.