Předplatné

Emoce v Baníku vystřídá klid. V čem bude Jedlička jiným brankářem než Holec?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Střídání brankářských stráží v Baníku: čím Jedlička zaujal Mikloška, co slabiny a data? • Zdroj: isport.cz
Martin Jedlička už v dresu Baníku Ostrava
Martin Jedlička v utkání proti San Marinu
Plzeňský brankář Martin Jedlička na hřišti AS Řím
Plzeňský brankář Martin Jedlička během zápasu
Plzeňský brankář Martin Jedlička rozehrává míč
Martin Jedlička vychytal Gningovu střelu
Plzeňský brankář Martin Jedlička odkopává míč před Veljkem Birmančevičem ze Sparty
18
Fotogalerie
Daniel Konečný, Michal Kvasnica
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Nový díl pořadu iSkaut rozebírá současnou situaci mezi brankáři Baníku. Ta se diametrálně změnila příchodem Martina Jedličky, ex-plzeňská jednička nedorazila do Ostravy hostovat. Co bude s Dominikem Holcem, jenž neodletěl se Slezany do Turecka a řeší svou budoucnost? A v čem má být vlastně posila z Viktorie lepší než slovenský gólman? I z dat společnosti Wyscout vychází, že jde o podobné typy. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>

Martin Jedlička

  • Věk: 27 let

  • Výška/váha: 187 cm/83 kg

  • Ligové zápasy/nuly: 87/31

Přednosti
Jedním z jeho největších kladů je klid. Zdá se to jako banalita, kterou žádná datová analytika neodhalí, ale u gólmana jde o extrémně důležitou a citlivou záležitost. Řeč těla a důvěra ve spoluhráče (a naopak) dělá strašně moc. A jemu se na tým opravdu dařilo působit jistým dojmem. Stejně tak si „Jedla“ vydobyl renomé brankáře s vynikajícím reflexem na čáře. Nějaký nepřehledný závar po standardní situaci? Hlavička zblízka? Teč? Jedlička mnohdy vytáhl zázračný zákrok.

Co se týče rozehrávky, tolik omílanou například ve spojení se sparťanem Peterem Vindahlem, jelikož kouč Brian Priske si výstavby vysoce cení, Jedlička není na úrovni Dána. Nicméně musí se mu nechat obrovský nákop. Ano, poslat míč co nejdál od vlastní brány, zvlášť když vepředu máte urostlé útočníky schopné vyhrát souboje, je rovněž „skill“. Získáte prostor, území a jste rázem blíž šestnáctce soupeře.

Otazníky
Z videoanalýzy je zřejmé, že při některých inkasovaných brankách 

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů