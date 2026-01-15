Emoce v Baníku vystřídá klid. V čem bude Jedlička jiným brankářem než Holec?
Nový díl pořadu iSkaut rozebírá současnou situaci mezi brankáři Baníku. Ta se diametrálně změnila příchodem Martina Jedličky, ex-plzeňská jednička nedorazila do Ostravy hostovat. Co bude s Dominikem Holcem, jenž neodletěl se Slezany do Turecka a řeší svou budoucnost? A v čem má být vlastně posila z Viktorie lepší než slovenský gólman? I z dat společnosti Wyscout vychází, že jde o podobné typy. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
Martin Jedlička
Věk: 27 let
Výška/váha: 187 cm/83 kg
Ligové zápasy/nuly: 87/31
Přednosti
Jedním z jeho největších kladů je klid. Zdá se to jako banalita, kterou žádná datová analytika neodhalí, ale u gólmana jde o extrémně důležitou a citlivou záležitost. Řeč těla a důvěra ve spoluhráče (a naopak) dělá strašně moc. A jemu se na tým opravdu dařilo působit jistým dojmem. Stejně tak si „Jedla“ vydobyl renomé brankáře s vynikajícím reflexem na čáře. Nějaký nepřehledný závar po standardní situaci? Hlavička zblízka? Teč? Jedlička mnohdy vytáhl zázračný zákrok.
Co se týče rozehrávky, tolik omílanou například ve spojení se sparťanem Peterem Vindahlem, jelikož kouč Brian Priske si výstavby vysoce cení, Jedlička není na úrovni Dána. Nicméně musí se mu nechat obrovský nákop. Ano, poslat míč co nejdál od vlastní brány, zvlášť když vepředu máte urostlé útočníky schopné vyhrát souboje, je rovněž „skill“. Získáte prostor, území a jste rázem blíž šestnáctce soupeře.
Otazníky
Z videoanalýzy je zřejmé, že při některých inkasovaných brankách