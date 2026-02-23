Předplatné

U Mercada to šlo, u Chama ne? Sparťané se diví videopenaltě. Vysvětlení je prý v technice

Hyský boří mýtus Sparty, psychóza v Edenu, Baníku teď začne peklo. Co Chorý a Surovčík? • Zdroj: iSport.tv
Ruka Muhammeda Chama v říjnovém derby Sparta-Slavia 1:1 (vlevo) a ruka Johna Mercada v únorovém šlágru Plzeň-Sparta 0:0 (vpravo)
Jaroslav Zelený během zápasu v Plzni
Muhammed Cham v dresu Slavie
Jaroslav Zelený během zápasu v Plzni
Trenér Sparty Brian Priske během utkání v Plzni
Muhammed Cham v dresu Slavie
Adam Ševínský kryje míč před Amarem Memičem
23
Ondřej Škvor
Chance Liga
Byly to skutečně typově dvě totožné situace. Hráč na samé hranici šestnáctky evidentně proti pravidlům zasáhl míč rukou. V prvním případě v podzimním derby Sparta–Slavia (1:1) slávista Muhammed Cham, ve druhém – čerstvě nedělním šlágru v Plzni (0:0) – sparťan John Mercado. A pokaždé hlavní rozhodčí ukázal na přímý volný kop těsně za vápnem. Pak se však věci vyvinuly opačně, a to sparťanské veřejnosti vadí.

Zatímco napoprvé VAR výrok hlavního ponechal v platnosti, napodruhé ho změnil a přímák povýšil na penaltu. Tedy v obou případech šel verdikt nevýhodně pro Spartu. Navíc, v derby televize neukázala použití kalibrované ofsajdové čáry, zatímco v neděli v Plzni už ano, což byl nakonec i hlavní argument pro nařízení penalty.

Věc ale vysvětlení nejspíš má a je ryze technické. Byť s jedním otazníkem...

Než se do něj pustíme, je potřeba si vyjasnit možnosti kalibrované čáry. Ta se dá dobře použít na hráče, ovšem ne vždy ji lze položit vzhledem k postavení balonu. Chybí totiž záchytné body v prostoru. Když je míč na noze, hlavě, ruce, sudí podle polohy hráče umí položit kolmici na zem. Ale třeba při posouzení toho, zda míč přešel brankovou čáru, to už je problém. Na to slouží jiná technologie.

A teď k Mercadovi a Chamovi. U Mercada, tedy v nedělním utkání Plzeň–Sparta (0:0), nebyl problém určit, že balon se dotkl ruky ještě uvnitř šestnáctky. Existoval správný okamžik, který zachytil setkání ruky a balonu. Proto VAR zavelel k penaltě.

Ruka Muhammeda Chama v říjnovém derby Sparta-Slavia 1:1 (vlevo) a ruka Johna Mercada v únorovém šlágru Plzeň-Sparta 0:0 (vpravo)Ruka Muhammeda Chama v říjnovém derby Sparta-Slavia 1:1 (vlevo) a ruka Johna Mercada v únorovém šlágru Plzeň-Sparta 0:0 (vpravo) • x.com

Jenže u Chama došlo podle informací Sportu k problému, byť i tam se kalibrovaná čára použila. „Vědecky“ řečeno, dotek ruky s míčem VARu vycházel mezi dva framy. Frame, česky snímek, je na kamerovém záběru jeden samostatný, statický obrázek z celkové sekvence videa. Video se totiž skládá z mnoha takových snímků zobrazených za sebou (obvykle 24 až 60 za sekundu), čímž vzniká dojem pohybu.

A na Spartě se stalo, že v ani jednom framu nebyl míč zachycen přímo na ruce. V tom nejbližším před dotekem byla ruka uvnitř šestnáctky, v tom druhém vně.

Videorozhodčí proto neměl úplně jasno, zda došlo k přestupku, proto neměnil rozhodnutí sudího na hřišti a ponechal přímý volný kop, jak mu velí manuál.

Pokud však tento výklad opravdu platí, není úplně jasné, nakolik se dá vždy věřit kalibrované čáře v případě posuzování ofsajdů. O tom, zda hráč porušil pravidlo, někdy rozhoduje pár centimetrů. A co když v této situaci nemá videocentrála také ten správný frame z momentu, kdy přihrávající hráč přesně udeřil do míče?

Zatím se však ani jednou nestalo, že by VAR ofsajd neposoudil právě z tohoto důvodu. Nebo to alespoň nikdy nebylo komunikováno jako důvod, proč nešlo situaci posoudit...

Zní to celé možná jako science fiction, ale jedná se o jeden z důsledků vstupu videa do fotbalu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia23167050:1855
2Sparta23146343:2348
3Jablonec23136431:2045
4Plzeň23126542:2842
5Liberec23107637:2337
6Olomouc2396823:2233
7Karviná231021135:3832
8Hr. Králové2387833:2931
9Zlín2377926:2928
10Bohemians23751120:2926
11Teplice23671023:2925
12Pardubice23671028:4025
13Ml. Boleslav23481129:4720
14Baník23471216:2819
15Slovácko23471216:2919
16Dukla23291214:3415
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

