Dvorník práskl dveřmi, „miláček“ Červ, Kušej je zpátky. Co Kuchta do derby?

Video placeholder
Dvorník práskl dveřmi, „miláček“ Červ, Kušej je zpátky, Šturm na vlně. Co Kuchta do derby? • Zdroj: iSport.cz
Ahmda Ghali ze Sigmy v utkání proti Bohemians
Muhammad Jásir z Olomouce blokuje odkop Petera Kareema
Muhammad Jásir z Olomouce odehrává míč před Bensonem Sakalou z Bohemians
Kapitán Bohemians Lukáš Hůlka v souboji s Ahmadem Ghalim z Olomouce
Slovácko vyhrálo na hřišti Karviné a získalo velmi důležité tři bod v boji o záchranu
Adam Kadlec z Plzně uniká po postranní čáře plzeňskému Jakubu Černínovi
Lukáš Červ dokázal přejít přes skluzujícího Miloše Kopečného
„V českém fotbalovém prostředí je to dost nevídaná věc,“ shodují se redaktoři deníku Sport a webu iSport v novém díle podcastu Liga naruby, když přijde řeč na výpověď, kterou dal kouč baníkovského béčka Josef Dvorník klubovému vedení. Věřili byste v baráži Ostravě víc než třeba Slovácku nebo Mladé Boleslavi?

  • Kdo z trojice Rrahmani, Vojta, Kuchta by měl nastoupit na devítce v nedělním derby?
  • Jak se Kvásovi líbil evropský týden Sigmy a co nový olomoucký lídr Danijel Šturm?
  • Přehnal to trenér Dukly Pavel Šustr s veřejnou kritikou útočníka Milly?
  • A co opakující se simulování plzeňského záložníka Lukáše Červa?

Celý nový díl Ligy naruby si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci Premium na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň24126642:3142
5Liberec24107737:2437
6Olomouc24106824:2236
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice24681024:3026
11Bohemians24751220:3026
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Slovácko24571218:2922
15Baník24471318:3319
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

