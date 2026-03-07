Předplatné

Chorý, nebo Haraslín? Experti predikují, kdo ze střelců pražských „S“ dá více gólů

Oba jsou rozdílovými hráči svých týmů. Tomáš Chorý ve Slavii i Lukáš Haraslín za Spartu již mnohokrát prokázali, že na jejich gólech často závisí klubový úspěch. Nejinak tomu bude i v nedělním derby. První ze střelců má před velkým zápase jara náskok na druhého o čtyři branky. Dokáže kapitán mužstva z Letné ještě ohrozit lídra rivala? Deník Sport a web iSport se zeptaly vybraných expertů, kdo bude lepší snajpr.

Dušan Uhrin mladší

bývalý trenér Slavie

CHORÝ

Sparta není pevná

„Aby to neskončilo bez branek (usmál se). Možná dají oba po jednom gólu, ale Chorý má určitě větší šanci. Rozhodne defenziva, kterou má Slavia z mého pohledu lepší, možná nejlepší v lize. Navíc se jí postupně uzdravují hráči do stoperské trojky, mají zkušenosti, jsou protřelí těžkými zápasy. Zato sparťanskou obranu nevidím jako pevnou. Hrají sice Konferenční ligu, ale tu nepovažuji za soutěž, která má kvalitu.“

David Kobylík

mistr Evropy hráčů do 21 let

CHORÝ

Je zvyklý na souboje

„Možná dají oba stejně. Chorý má ale snadnější pozici, protože hraje na vrchu, je silný při standardních situacích. Výška a síla hraje pro něj. Navíc Haraslín bude ze strany Slavie hlídaný. Je klíčovým hráčem, naprosto rozdílový, má přesah na výsledky a výkony Sparty. Proto bude hodně bráněný. Chorý samozřejmě taky, ale on je na to zvyklý. Slavia to hraje dlouhodobě přes něj.“

Jakub Podaný

bývalý ligový hráč, expert Oneplay

CHORÝ

Může využít standardku

„Oba pomáhali na jaře extrémně. Jak Haraslín, tak Chorý ukázali, že mohou být pro svá mužstva rozdíloví. I když se třeba do velkého množství šancí nedostávají. Útočník Slavie může pomoct při standardkách, bezchybně kope penalty. Naopak Haraslín v MOL Cupu neproměnil. Což může být do jisté míry také okolnost, podle které bych se rozhodoval. Pokud mám dát karty na stůl, větší šanci má podle mého Chorý.“

Ladislav Vízek

legenda Dukly, olympijský vítěz 1980

CHORÝ

Rozdíloví jsou však oba

„Oba kopou desítky. Že Haraslín nedal v Mladé Boleslavi v rozstřelu, nehraje roli. Jsou odtrženými kanonýry ve svém mužstvu. Jediní svého druhu. Nabízí se, že jeden z nich rozhodne. Ještě hezčí by bylo, kdyby rozhodující branku vstřelil nějakej zelenáč. Může se rozhodnout při standardkách. Haraslín je skvěle kope, Chorý je hrozbou ve vzduchu. Jestli bych měl ukázat na jednoho, věřím spíš Slavii.“

Petr Rada

trenér

CHORÝ

Bude mu to vyhovovat

„Slavia hraje doma, bude tam spousta standardních situací. A ačkoliv má Sparta také silové a vysoké stopery, tohle bude Chorému vyhovovat. To neznamená, že připravit se na Haraslína není klíčové, byl jsem na zápase s Ostravou, kde byl rozdílový. Ale na něj se dá připravit dobře takticky, musíte mít těsnější obranu. Když Ivan Hašek hrál osobku na Láďu Vízka, který by jinak obešel každého, také ho zastavil.“

Petr Ruman

trenér

CHORÝ

Nejde ho vymazat

„Chorý je spíš takový bijec a pro derby má větší předpoklady, nejde na plných 90 minut vymazat a Slavia posílá každou standardku a centr na něj. Haraslín se snaží řešit věci fotbalově, a pokud ho rychle dostupujete, má to těžké. Pak se sice mohou otvírat prostory pro jeho spoluhráče, otázka ale je, zda je využijí. Sparta je tak na Haraslínově formě hodně závislá.“

