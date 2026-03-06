Předplatné

Síla standardek, na koho spoléhají pražská „S“: stožár má volnost i nejlepší levačka

Veljko Birmančevič se v závěru utkání dostal do akrobatického zakončení, míč skončil jen těsně vedle branky
Slávističtí fotbalisté nakonec končili zápas spokojení
Lukáš Haraslín ve druhém poločase rozpohyboval hru Sparty, ale ani on nepřispěl k výhře
Nešťastník zápasu Tomáš Vlček v objetí spoluhráčů na děkovačce s fanoušky po zápase
Slávističtí fanoušci i spoluhráči podrželi nešťastníka zápasu Tomáše Vlčka
Slávistický kouč Jindřich Trpišovský utěšuje Tomáše Chorého
Fotbalisté Slavie opouští po remíze 1:1 v derby trávník na Letné
Chance Liga
Už dávno se ze standardních situací ve fotbale stala velká zbraň. Stejně jako u obou aktérů nedělního derby. Sparta má jednu obrovskou výhodu, Slavia zase urostlé věže ve vápně. Deník Sport a web iSport vybraly hráče pražských „S“, bez kterých účinnost rohových a přímých kopů výrazně klesá. Na koho budou spoléhat v nedělním derby v Chance Lize?

Slavia - Tomáš Holeš, obránce

Má jen 180 centimetrů, ale dlouhodobě potvrzuje, že je ve vzduchu výborný. Při standardních situacích má důležitou pozici, rozebíhá se na přední tyči, tedy ve vůbec nejnebezpečnějším prostoru při rozích, a snaží se prodlužovat dál. Věřte, nebo ne, ale druhý nejvyšší počet jarních slávistických rohů letěl právě na něj.

Slavia - David Zima, obránce

Než ofenzivní hlavičky hrály u olomouckého odchovance vždy prim ty defenzivní. A v této disciplíně se o něj realizační tým plně opírá. Dle čísel vytahuje z nebezpečných zón nejvíc míčů právě on a také má z celého kádru nejlepší úspěšnost ve vzduchu ve vlastním boxu (57 %). A hádejte, kdo v posledním derby hlídal Uchennu…

Slavia - Tomáš Chorý, útočník

Jasná volba, takový stožár do vápna chcete. Není to ale jen o dvoumetrové výšce, pozorovat chování útočníka při standardních situacích je radost. Co se týče postavení, dostává očividně plnou volnost – sbíhá zezadu, z penalty, probíhá na přední tyč, před rozehráním několikrát změní směr… A k tomu je naprosto klíčový i při defenzivních situacích.

Sparta - Kaan Kairinen, záložník

Základ všeho. Finský elegán patří mezi nejlepší ligové exekutory standardek, dlouhodobě dosahuje vysokého počtu vytvořených šancí po rohu. „Je pro nás obrovskou výhodou. Dokáže kopnout balon do správného prostoru, tam koncentrujeme nejvíc lidí,“ líčil na podzim obránce Filip Panák. Kairinen zahrává téměř polovinu všech sparťanských rohů (aktuálně 64).

Sparta - Adam Ševínský, obránce

Není až tak gólový, přesto při absenci Sörensena či Uchenny přebral jednu z klíčových rolí. Nejčastěji se pohybuje v prostoru kolem penalty a hledá si prostor na hraně malého vápna. Na jaře zapsal dva střelecké pokusy, skóroval jednou. „Na posledním tréninku jsem ale dvakrát přepálil bránu, od trenérů padaly vtípky,“ přiznal mladý stoper po Baníku (5:2).

Sparta - Jakub Martinec, obránce

Možná překvapivé jméno, po přestupu na Letnou zasáhl jen do devíti ligových zápasů (513 minut). To není moc. Jakmile ale nastoupí, standardní situace se točí kolem něj. Urostlý stoper se při rozehrávce pohybuje v prostoru penaltové značky, následně se tlačí na hranu malého vápna. Při dvou jarních startech (87 minut) se dostal ke dvěma zakončením.

