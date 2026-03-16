Co odhalila výhra Sparty: změna systému i strach o Haraslína. Surovčík mluvil s Rosickým
Výsledek vytvořili jednoznačný, předvedli změněnou formaci, ukázal se dlouho neviditelný klíčový útočník. Přesto měl trenér Brian Priske po výhře 5:2 nad Slováckem také zachmuřený pohled. Sparta má před čtvrteční odvetou osmifinále Konferenční ligy mraky zraněných. To i další záležitosti odhalil souboj Letenských s týmem kouče Romana Skuhravého.
Změna systému
Sparta přehodila formaci. „Víte, že říkám, že to není nejdůležitější,“ komentoval trenér Brian Priske, že přešel od tří stoperů ke čtyřem obráncům v řadě a třem středním záložníkům, což už praktikoval ve druhé půli duelu v Alkmaaru.
Ke kroku ho dovedla personální nouze (proto Pavel Kadeřábek naskočil nalevo) a také poslední výsledky i výkony, které byly - mírně řečeno - nevýrazné.
„Pro každého je to složité, je něco jiného hrát ve trojce a ve čtyřce. Člověk se musí nějakým způsobem adaptovat, musí se naučit vnímat trošku jinak prostory, musí je vidět jinak. Myslím si, že jsme to zvládli dobře, že jsme hru nějakým způsobem kontrolovali a zaslouženě jsme vyhráli, i když jsme na to měli po Alkmaaru vlastně jen dva dny,“ glosoval změnu matador Kadeřábek.
Sledovaný útok
Je to zásadní část sestavy. Říká se, že tým je tak dobrý, jak dobré má útočníky, Spartu nevyjímaje. Jak to bylo se Slováckem? Lukáš Haraslín měl geniální okamžik, pak ale musel střídat pro zranění třísla. Matyáš Vojta přišel o branku kvůli ofsajdu. „Ale jsem s ním spokojený,“ řekl Brian Priske. Albion Rrahmani se na hřišti objevil nečekaně a nebyl nějak výrazný.
Trojice forvardů si však vysloužila velkou pozornost. Zaprvé šlo, jako vždy, o Jana Kuchtu. Odstavená hvězda tentokrát zaválela, dala dvě branky. „Pomohl nám, zápas rozhodl,“ podotkl trenér.
Dále šlo o dva mladíky, kteří tuze špatně zahráli v Alkmaaru. John Mercado tentokrát dojem napravil, perfektně nahrál na oba Kuchtovy góly. Zato střídající Garang Kuol potvrdil, že je mimo formu.
Strach o Haraslína?
Trenér Priske mluvil o všech zraněných hráčích, odpověď zabrala určitě pár minut. „Dlouhý seznam,“ zakončil s trpkým úsměvem. Mezi marody nově zamířili po utkání s Alkmaarem (1:2) obránce Adam Ševínský nebo záložníci Matěj Ryneš a Sivert Mannsverk. První dva mají problémy se svalem, norský středopolař si zlomil palec u nohy. A aby toho nebylo málo, proti Slovácku si lehl na trávník v 58. minutě kapitán Lukáš Haraslín a chytil se za třísla. Šel předčasně dolů. „Bohužel jsem s ním ještě nemluvil, nemůžu vám dát víc informací,“ odvětil dánský kouč. Ztráta slovenského reprezentanta by byla před čtvrteční odvetou osmifinále Konferenční ligy jistě problém.
Surovčík: debata s Rosickým i potlesk
Nešlo o rozhovor, který zapadne mezi ostatními. Jakub Surovčík, brankář Sparty, vyslal po utkání s Alkmaarem ostré výjádření směrem do kabiny, mluvil také o špatném přístupu. Jeho slova vzbudila následně reakci. „Nemluvil jsem s ním o tom, ale vím, že Rosa (sportovní ředitel Tomáš Rosický) a Sivi (Tomáš Sivok, manažer A týmu) ano,“ odpověděl Priske. Jaký byl výstup? „Dobrá otázka, ale necháme si to pro sebe,“ doplnil. Surovčíka pak ocenili po Slovácku také fanoušci, kteří roztáhli na tribuně za brankou slogan: „Kubo, děkujeme, konečně to někdo řekl!“ A taky ho vyvolávali. „Obecně jsem rád, když hráči mají svůj názor. A někdy je fajn, pokud ho řeknou veřejně. Nesmí jen překročit hranici, aby mluvili o některých hráčích a kritizovali je. Co vím, tak Suro měl docela respekt a řekl, že od sebe můžeme očekávat víc,“ zakončil Priske.
Slovácko: bordel v obraně
Byli věrní tomu, co jim vtlouká do hlav i nohou trenér Roman Skuhravý. Hrálo otevřeně, snažili se napadat. „Ale zase nemůžu říct, že jsme si to přijeli se Spartou rozdat. Tak daleko ještě nejsme,“ odmítal kouč předzápasovou naivitu.
Ta se však dostavila, sparťané se z presinku většinou lehce vymanili, přes střed pole se dostávali do šancí. Pomohli jim také standardní situace, z jedné z nich otevřel skóre Jakub Martinec.
„Rozhodly góly do šatny a ze šatny,“ připomněl Skuhravý branky ve 42. a 48. minutě. „Bez sebevědomí se na Spartě hrát nedá. Na začátku jsme byli pasivní v presinku, nevážili jsme si míče, báli jsme se ho. Na hřišti jsme měli bordel. Pokud na Spartě dobře nebráníte, nemáte šanci. Dost jsme jí to ulehčili,“ láteřil.