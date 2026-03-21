Průlom mladíka Rusa: sebevědomí, dlouhá adaptace i chvála od Kováče. Vrátí se do Sparty?
Na hřišti za fotbalový Liberec byli Lukáš Masopust, Lukáš Letenay, Lukáš Mašek, zkušení borci. Ale penaltu v 89. minutě si za stavu 0:1 proti Teplicím vzal čerstvě dvacetiletý kluk. Sebevědomí - to zkrátka Daniela Rusa provází od mládežnických kategorií reprezentace i Sparty, odkud ve Slovanu hostuje. Zatím dostává malý prostor, ale plány jsou s ním na severu Čech velké, Severočeši ho chtějí dostat definitivně pod smlouvu. Bylo to mimo jiné jedním z témat bonusové části pondělního dílu pořadu Ligy naruby. „Byli bychom rádi, kdyby zůstal,“ potvrdil kouč Radoslav Kováč. Povede se to?
Byl to v úplném finiši letního přestupového období celkem překvapivý tah. Slovan Liberec stále ještě sháněl posily na podhrotové pozice, ale na stadion U Nisy nakonec nedorazil hotový hráč. Přišel Daniel Rus, sice mladý sparťanský talent, na druhou stranu už s více než šedesáti zápasy ve druhé lize. O překvapení šlo i proto, že do Liberce dorazil hostovat bez opce, což byl typ transferů, kterým se nové vedení klubu zavázalo vyhýbat.
Nešlo to ale jinak, byť se Slovan od začátku snažil částku, za kterou by v budoucnu Rusa z Prahy vykoupil, do dohody instalovat. Sparta byla proti, dohoda tak nakonec dopadla v současném znění. Předtím podle informací iSportu chtěly mladíka Teplice a Karviná.
Nyní, o půl roku později, má šikovný ofenzivní hráč v první lize odehráno pouze 160 minut. „Skok z druhé ligy do první je velký. Kvalita, rychlost, souboje… Já ale myslím, že jsem se adaptoval rychle. Proto byl pro mě podzim náročnější, čekal jsem, že budu nastupovat častěji. Jsem ale vděčný za každou minutu. Teď už se dostávám do svého standardu,“ uznal Rus.
Nyní se otvírá dlouho očekávané okno, kdy by se mohl prosadit.