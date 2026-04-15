Insiderský vhled do dění v Sigmě: Janotka přerostl celý klub. Hapal teď, od léta Guľa?
Ego trenéra Tomáše Janotky přerostlo celý olomoucký klub, to byl hlavní důvod jeho nedělního odvolání. „Prestižní angažmá mu neukončily tři ligové ztráty v řadě a komplikující se boj o elitní šestku, ale dlouhodobě neúnosná atmosféra uvnitř,“ poodkrývají insideři v novém díle pořadu Liga naruby ZOOM. Co konkrétně se na Andrově stadionu dělo? A kdo by se mohl stát novým koučem Sigmy? Stopy vedou do Pobaltí.
Měsíc stará scénka z vedlejšího hřiště Androva stadionu dokonale vystihuje podstatu věci. Výjimečně tam čekal Sigmu oficiální trénink před osmifinále Konferenční ligy s Mainzem, protože hlavní plocha byla čerstvě po výměně trávníku a každý extra den navíc bez zátěže mu pomáhal.
Režim UEFA je striktní, řád nemilosrdný. Jede se přesně na minuty, jinak vás čekají flastry. Tomáš Janotka na hřiště, které je od kanceláří a šaten vzdáleno asi třicet sekund pěší chůze a kde už čekala česká i německá média, dorazil s mužstvem zhruba o dvacet minut později. Jako by se nechumelilo. Bez omluvy, bez špetky provinilosti, bez náznaku respektu k pravidlům i ostatním. Tým se prý prostě klasicky zdržel u videa. Tak jste holt chvíli počkali, delegátům to zase někdo vysvětlí – a nic se přece nestalo, ne?
Klubovým funkcionářům bylo trapně. Věděli, že je čeká opět nepříjemné vysvětlování asociaci. Zatímco ve Florencii a dalších velkých evropských městech se zpoždění dala pochopit kvůli náročnější logistice a cestám v dopravní špičce z hotelu na stadion, doma opravdu ne.
To samé se stávalo u pozdních nástupů k druhým poločasům po čtvrthodinové přestávce. A když si náhodou mančaft dovolil začít trénink bagem bez Janotky, protože se zdržel na tiskovce, dostali od něj všichni