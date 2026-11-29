ONLINE: Liberec - Pardubice. Sparta hraje doma s Plzní, Kometa přivítá Kladno
Hokejová extraliga pokračuje v neděli 24. kolem. Lídr tabulky z Třince hraje v Mladé Boleslavi, Pardubice se představí v Liberci a trápící se Sparta bojuje o body s Plzní. Kladno zajíždí do Brna a Litvínov do Hradce. Na programu jsou i zápasy Českých Budějovic s Vítkovicemi a Karlových Varů s Olomoucí. První utkání startuje ve 14.00, sledujte ONLINE přenos na iSportu.
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Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|23
|16
|2
|1
|4
|89:57
|53
|2
Pardubice
|23
|16
|1
|1
|5
|90:54
|51
|3
Kladno
|23
|10
|4
|4
|5
|69:63
|42
|4
Plzeň
|23
|7
|8
|1
|7
|58:52
|38
|5
Č. Budějovice
|22
|11
|0
|2
|9
|61:62
|35
|6
Mountfield
|23
|9
|2
|3
|9
|62:58
|34
|7
Liberec
|21
|9
|1
|4
|7
|63:57
|33
|8
Sparta
|23
|9
|1
|3
|10
|57:56
|32
|9
K. Vary
|22
|9
|2
|1
|10
|49:48
|32
|10
Brno
|22
|7
|3
|3
|9
|54:60
|30
|11
Litvínov
|23
|7
|3
|1
|12
|51:65
|28
|12
M. Boleslav
|23
|6
|2
|2
|13
|49:73
|24
|13
Vítkovice
|22
|5
|3
|2
|12
|50:69
|23
|14
Olomouc
|23
|4
|1
|5
|13
|45:73
|19
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