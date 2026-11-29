Litvínov trápí marodka i černá série. Za Hradec kokrhal Kohout. Bylo na čase, ulevil si
Nechybělo moc a shrábl by hattrick. Hradecký hrdina Martin Kohout zaúřadoval proti Litvínovu a dvěma góly posunul osobní sbírku na 3+5. Zatímco v předchozích sezonách dosáhl na 25 i 26 bodů, letos dosud skóroval jen proti Pardubicím a produktivně se soužil. Zato v souboji s Chezou (2:0) byl při chuti, hattrick mu vzala pravá tyčka. „Štve mě, že se to nepovedlo. Jinak skvělý počin, bylo na čase,“ ulevil si pracovitý forvard, který překlenul hranici 200 ligových bodů.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Před osmi lety přispěl Karlovým Varům k rychlému návratu do extraligy, kde se pak zapsal jako stálice. Přes moravské štace v Brně a Olomouci se Martin Kohout dostal až do Hradce. Klub vloni uvěřil, že pracovitý přístup i dobré fyzické předpoklady hráče předurčují k tomu, aby byl pro celek zpod Bílé věže náležitě platný.
První ročník na východě Čech se ještě Kohoutovi vydařil. Jenže aktuální základní část rozjel hodně pozvolna, zůstával ve stínu. Co dovede, řádně rozbalil až proti Litvínovu. Nejprve 200. bodovým zápisem překonal Pavla Čajana při ráně ze slotu, pak si po šťastném odrazu od zadního mantinelu našel dorážku nepřesné střely Patrika Zdráhala. To domácím k výhře 2:0 stačilo.
Bývalý motokrosař, který s nebezpečným sportem seknul kvůli zranění v 17 letech, vzal Litvínov na divokou projížďku. „Vybojované tři body, potřebovali jsme vyhrát. Ve finále je jedno, kdo dává góly. Podržel nás taky gólman,“ popisoval fantom zápasu 24. kola.
Od osudného zkratu k velké úlevě
Stejný útočník se svým způsobem stal ústřední postavou i při letošním čtvrtfinále proti Třinci. Jen to bylo v jiném duchu než při nedělní partii. Ve čtvrtém utkání vystartoval na Michala Kovařčíka a srazil při tom čárového rozhodčího. Kvůli dodatečnému trestu chyběl při odvracení konce série. I toto oslabení stálo za tím, že Mountfield doma síly ke vzdoru nenašel. „Člověk musí potlačit emoce pro tým,“ upozorňoval Kohout paradoxně ještě před startem play off.
Tehdejší zaváhání má čas Hradci vrchovatě splatit až do léta 2028. Třeba ho dvojice tref při vystoupení proti Vervě nakopne. „Každý potřebuje impulz, hraje pak líp, vše je snazší. Občas byla nervozita, snažil jsem se ji korigovat. Cítím velkou úlevu,“ řekl 31letý křídelník ze třetí brázdy.
Sedm absencí a střelecké trápení Vervy
Podobného skokana by uvítal i Litvínov, neboť bez sedmi indisponovaných hráčů vyšel podruhé v řadě naprázdno. Šeď se shoduje s absencí nemocného Davida Kašeho, který předtím za tři klání zaknihoval osm bodů. „Máme problémy střílet branky, což ovlivňuje náš výkon. Musíme se z toho dostat,“ mínil hlavní kouč Robert Reichel.
Hradecký brankář Stanislav Škorvánek vychytal 17. čisté konto v nejvyšší soutěži. V závěru udržel ostrou bombu Matúše Sukeľa ve výstroji, čímž neumožnil téměř jistou gólovou dorážku.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|24
|17
|1
|1
|5
|93:55
|54
|2
Třinec
|24
|16
|2
|1
|5
|89:60
|53
|3
Kladno
|24
|11
|4
|4
|5
|72:65
|45
|4
Plzeň
|24
|7
|9
|1
|7
|62:55
|40
|5
Č. Budějovice
|23
|12
|0
|2
|9
|64:62
|38
|6
Mountfield
|24
|10
|2
|3
|9
|64:58
|37
|7
Liberec
|22
|9
|1
|4
|8
|64:60
|33
|8
Sparta
|24
|9
|1
|4
|10
|60:60
|33
|9
K. Vary
|23
|9
|2
|1
|11
|49:50
|32
|10
Brno
|23
|7
|3
|3
|10
|56:63
|30
|11
Litvínov
|24
|7
|3
|1
|13
|51:67
|28
|12
M. Boleslav
|24
|7
|2
|2
|13
|52:73
|27
|13
Vítkovice
|23
|5
|3
|2
|13
|50:72
|23
|14
Olomouc
|24
|5
|1
|5
|13
|47:73
|22
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž