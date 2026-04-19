Důvody progresu Hradce: pochopení Daridy i zápasy v jedenácti. A palič? Začal pálit
Po počátečním úleku souvisejícím s předváděnou marností se Hradec Králové buší v prsa. Dvě kola před koncem základní části se sluní na páté pozici, odhodlán pokračovat ve vítězném řádění nehledě na příštího oponenta – neporaženou Slavii. V samostatné historii soutěže Východočeši takto vysoko nikdy nebyli, to platí i o rekordním bodovém součtu po osmadvaceti kolech (43). Co stojí za hradeckým výkonnostním vzestupem? Kromě tvrdé dennodenní práce i několik dalších okolností.
Klíč k progresu: pochopit Daridu
Pět kol bez vítězství, hra k pláči, mizerná nálada na tribunách a bídný život na předposledním místě tabulky. Ničemný byl hradecký start do sezony. A to i s nejzvučnější posilou historie Vladimírem Daridou. Právě o něj šlo. Využít množství pozitivních vlastností kapitána bylo základem postupného sezonního obratu. Učili se to trenéři, učili se to hráči na tréninku i v samotných bojích s konkurencí. Od výhry s Olomoucí, kterou zařídil právě Darida, se to začalo dařit. Hradec opustil jednoduchost, začal více kombinovat, hrát po zemi, vytvářet si střelecké příležitosti a soupeře nahánět do kouta. V takovém nastavení si pětatřicetiletý veterán liboval. Všechno začalo dávat smysl. Vyústěním je současný stav. Trenérský štáb si extrémně pochvaluje Daridovo zanícení do práce, zájem o taktické detaily a přirozené vedení kabiny. Jakmile vážená persona promluví, všichni okamžitě ztichnou.
Horejš si umí poradit
Ano, otisk stopy v domovských Českých Budějovicích je hluboký, srdečný. Druhou láskou Davida Horejše se stal Hradec Králové. Od začátku angažmá ukazuje vášeň a touhu uspět. Byť to občas zavánělo velkými trably, a jistě nebylo těžké podlehnout stresu, osmačtyřicátník nezpanikařil. Vlastní vizi fotbalu nikdy nehodil do koše, jen si hrál s detaily, s taktickými úpravami. Jako na podzim. Pro oživení krajních prostorů využil středové hráče Sojku a Kučeru, oběma zadal speciální úkoly. Zabralo to. Body se začaly vrstvit na kupu. Také proto, že skvěle využil schopností odchovance Čecha, který na pozici levého stopera do značné míry v zárodku akcí nahradil Spáčila. Na jaře, po zranění urostlého Petráška, umístil na pozici centrálního stopera Čiháka. I to precizně vyšlo. Dobré je zmínit, že Hradec přišel v zimě o dva důležité kameny – Slončíka a Sojku. Byť to trenéra nesmírně štvalo, vymyslel další tah. Horejš si prostě umí poradit. „Je to proces,“ s oblibou říká.
Palič Mihálik pálí
Při zápase s Baníkem vytočený divák nadává do nekopů Ondřeji Mihálikovi (do té doby nastřádal jen dvě trefy). Z pusy mu vylétnou i nepřípustné vulgarity, zasáhnout musí trenér Horejš. Paradoxem dne je vítězný gól kritizovaného útočníka. Optikou dneška šlo o jednu z klíčových scén sezony. Jak pro celý Hradec, tak pro šlachovitého pracanta. V následujících dvou ligových zápasech (Bohemians, Slovácko) zapsal Mihálik po dvou trefách, třikrát za sebou zaznamenal vítěznou branku. Zjednodušeně řečeno, vyřídil Hradci devět bodů a výstup na pátou figuru. Že měl důvěru trenérského štábu i v době sucha, nebylo jen tak. Je založením dříč, neštítí se hrabat do defenzivy, navíc rozbíhá prostory, spouští presink. Co do skládanky také patří, spoluhráči s ním rádi hrají. Umí jim udělat na hřišti místo, unavit obránce a zabrat za ně, když je začnou pálit svaly. Spolehlivého kumpána si nemohou vynachválit.
Jaro bez červené karty
Ať hrál Hradec s kýmkoliv a kdekoliv, komise rozhodčích na jejich zápasy posílala vesměs zkušené rozhodčí nebo arbitry v prokazatelné formě. Což platí dodnes. Po návratu do ligy v ročníku 2021/22 získali Východočeši pověst nesmlouvaného týmu, co umí soupeře pořádně brousit. Hradec pravidelně sbíral největší počet červených karet. Přinejhorším byl v ligovém pelotonu na bedně. Zhurta začal i aktuální sezonu. Tři duely z úvodních pěti dohrával v početním oslabení, vrcholem šílené nedisciplinovanosti bylo Uhrinčaťovo vyloučení v osmnácté minutě v Jablonci. Během podzimu se Hradec dostal na číslo pět! Jaro? Problém zcela zmizel. „Votroci“ pravidelně končí zápasy v plném počtu a na bodovém kontu je to znát.
Pohárový krach jako motivace
Ke čtvrtfinále MOL Cupu s Baníkem se s vírou obraceli jak zaměstnanci klubu, tak fanoušci. Do města se pomalu vkrádala kouzelná nálada z devadesátých let, kdy černobílí slavně vyhráli domácí pohár, a poprvé (a naposledy) vklouzli do pohárové Evropy. Jenže černobílí v prvním poločase střetu s Baníkem neproměnili kvantum velkých šancí a nakonec havarovali v penaltovém rozstřelu. Vysněné finále v domácí Malšovické aréně se rozplynulo v sychravém březnovém večeru. Kdo čekal, že Hradec dojede ročník z povinnosti, šeredně se spletl. Pohárový pád byl těžkou ranou, ale v kabině neúspěch převrátili v motivaci. „Pojďme zvednout hlavy a ze sezony vytřískat, co se dát,“ zaznělo z úst Horejše. Zatím se to daří. Tým po nezdaru nerezignoval. Naopak se našteloval do nejlepšího úseku ročníku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|6
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu