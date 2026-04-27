Expert Levý: Problém s Haraslínem. Baník neměl slušně řečeno šťastnou ruku s...
Závěrečné kolo základní části Chance Ligy rozdalo karty směrem k finiši. Luxusní náskok si hýčká obhájce ze Slavie, naopak Sparta si prohrou na Bohemians zkomplikovala situaci. Plzeň se vrátila na třetí místo, naopak na úplné dno klesl Baník, který navíc počtvrté vyměnil trenéra. „Strašák baráže je tam velký,“ připouští trenér a expert Sportu Stanislav Levý ve svém pravidelném komentáři pro iSport Premium. Program nadstavby v Chance Lize >>>
V sobotu jste sledoval výhru Bohemians v Ďolíčku nad Spartou. Udělal vám bývalý klub radost?
„Na utkání jsem osobně byl. Jsem přesvědčený o tom, že na jeho vývoj měla určitě vliv červená karta z 20. minuty. Až do vyloučení Mercada, který byl do té doby z pozice levého obránce hodně aktivní, měla Sparta optickou převahu, ale Bohemka byla na soupeře takticky dobře připravená. Musím říct, že Spartě jednoznačně chybělo větší tempo, hrála moc pomalu, až profesorsky, chyběla jí větší kreativita. Nebyla vůbec nebezpečná.“
Byl Mercadův červený zákrok zbytečný?
„Vyplynulo to z herní situace. Že byla červená správně udělena, o tom nemusíme vůbec diskutovat, přiznali to samotní hráči i trenér Sparty. Spíš se chtěl dostat na balon, co šel přes vápno. Nebyl v tom úmysl, ale červená bez diskuze.“