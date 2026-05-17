SESTŘIH: Liberec - Sparta 0:2. Slovan počtvrté v řadě prohrál, v závěru zářil Haraslín
Čtvrtý zápas, čtvrtý neúspěch. Liberec v elitní nadstavbové skupině Chance Ligy evidentně nestíhá. Uspět nezvládl ani se Spartou v domácím prostředí, i když favorit nehrál zrovna v expresním tempu. Stačilo však, aby přišel na plac kapitán Lukáš Haraslín, s jehož výsadní pomocí Pražané došli v posledních deseti minutách k vítězství 2:0 i díky tomu, že domácí nenasadili duo Ermin Mahmič, Ange N’Guessan, dva borce na prodej. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Chyběl od duelu na Bohemians, kde Sparta přišla o aspoň trochu reálnou možnost získat ligový titul. Na marodce byl kvůli zánětu ve tváři celkem tři zápasy, z nichž dva Letenští nevyhráli, i když v případě derby se to nakonec kontumací změnilo.
V Liberci spěl duel k remíze, přes statistickou převahu hostů by se takovému výsledku nemohl nikdo divit. „Měli jsme šance, ale ne tolik kvality,“ uznal kouč Brian Priske. „Museli jsme na ni počkat,“ dodal.
Vlastně tak popsal příchod kapitána Lukáše Haraslína, který převzal pásku od stopera Asgera Sörensena a pomohl ke změně výsledku. První gól pomohl nachystat pro Johna Mercada, druhý sám vstřelil svou obvyklou rutinou, tedy navedením zleva a střelou k pravé tyči. Míč se od ní odrazil.
Bylo hotovo. „Když nedáte šance, je jasné, že toho Sparta využije,“ řekl liberecký záložník Petr Hodouš. „Sparta prostřídala, přišel Haraslín a udělal dva góly. V takovém utkání musíme dát první gól, ale do 70. minuty to mělo parametry,“ přikývl kouč Radoslav Kováč.
Možná zajímavější než průběh, jak se později ukázalo, však byly některé tahy trenérů směrem k základní sestavě. V případě domácích se jednalo o absence, u hostů bylo třeba řešit i borce, kteří se do startovací jedenáctky dostali.
Začněme Slovanem. Na trávník se vůbec nedostali dva pánové, které plánuje majitel klubu Ondřej Kania v létě zpeněžit, a to velmi výhodně. Stoper Ange N’Guessan a Ermin Mahmič se v kádru neobjevili.
Neseděli ani na lavici. Přitom francouzský stoper měl naposledy v Hradci dokonce kapitánskou pásku a rakouský Bosňan je se sedmi brankami a třemi asistencemi jednoznačně ofenzivní lídr mladého mančaftu.
„Chyběli proto, že se objevily nabídky, o kterých je klub ochoten jednat. Proto jsme se dohodli s vedením, že kluky dáme mimo sestavu, abychom minimalizovali nebezpečí zranění. Ermin navíc pojede na mistrovství světa,“ vysvětlil Kováč. „Tyhle kluky nemůžeme předržovat, s největší pravděpodobností už za nás hrát nebudou,“ přiznal.
Co bude s Mannsverkem a Sonnem?
Na straně Sparty zaujalo posazení ředitele hry Kaana Kairinena. Fin byl mezi náhradníky celý zápas, to se mu nestává. Může za tím být i možnost vyzkoušet si v utkání bez tlaku projev bez ledového šéfa. Kairinen má už dlouho příslib, že při slušné nabídce bude moci odejít. Už minulé léto byl ostatně blízko přestupu do Bundesligy, přechod do Werderu Brémy však prakticky až na poslední chvíli padl.
Na jeho místě nejvíce operoval Sivert Mannsverk, kterého se společně s pravým obráncem Oliverem Sonnem týká druhá kategorie. Na Letné stále dumají, zda si dva hostující borce ponechají i pro další sezonu. Jistotu ještě nemají, samozřejmě také záleží na podmínkách, za jakých by je jejich mateřské kluby Ajax Amsterdam a Burnley pustilo. „Chtěli jsme vidět, jak Sivy bude vypadat na Kaanově místě,“ objasnil Priske.
Rozhodovat se teprve bude.
Každopádně ani jeden nebyl příliš výrazný, Mannsverk dokonce v prvním poločase podal doslova bídný výkon. Často chyboval v rozehrávce, převzetí míče, po změně stran se však zlepšil, najednou byl přesnější i ostražitější.
Takže také on nakonec přispěl k výhře hostů. V zápase, v němž se větší šance objevily až ve druhém poločase, pokud pomineme střelu hostujícího Matěje Ryneše z nějakých dvaceti metrů v úvodní půli, rozhodl zkušenější favorit až na konci.
Na jeho druhém místu a sezoně bez trofeje to však nic nemění. „Jsem zklamaný, jak sezona dopadla, snad ji ještě zachráníme v kvalifikaci Ligy mistrů, i když budeme ve složitější nemistrovské části kvalifikace,“ netajil Haraslín.
„Když nemáte trofej, bolí to, ale věřím, že jsme se v hodně záležitostech zlepšili,“ doplnil Priske, který má na Letné ještě na rok kontrakt. Je prakticky jisté, že u týmu zůstane a dostane vyšší cíle, především titul.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|34
|23
|8
|3
|71:31
|77
|2
Sparta
|34
|22
|7
|5
|67:33
|73
|3
Plzeň
|34
|18
|9
|7
|60:35
|63
|4
Hr. Králové
|34
|16
|8
|10
|49:39
|56
|5
Jablonec
|34
|15
|7
|12
|43:46
|52
|6
Liberec
|34
|12
|10
|12
|44:37
|46