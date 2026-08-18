Náhrada za Haraslína: víc driblinků, míň střel. Bude Alcócer ještě nebezpečnější?
Na obou pažích, hrudi a krku má výrazná tetování, na zádech pak velmi náročný úkol. Josimar Alcócer se po měsíci a půl ve Spartě dostal do role okamžité náhrady za Lukáše Haraslína, dnes už bývalého kapitána týmu. Kostarický reprezentant ukázal na startu nové sezony milé záblesky, nejvíc jich bylo v sobotním utkání proti Teplicím (4:1). „Má předpoklady, ale potenciál musí na hřiště přenášet opakovaně,“ namítl Petr Ruman, expert deníku Sport a webu iSport. Co říkají data? Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Začal dvěma matnými výkony na ligové scéně, za oba obdržel v tradičním známkování deníku Sport a webu Sport podprůměrnou čtyřku. Josimar Alcócer, letní posila Sparty, nepředvedl v úvodních zápasech v Brně (1:3) ani doma proti Zlínu (3:1) nic, co by stálo za řeč.
Brian Priske, dánský kouč, se ho už v té době veřejně zastal. „U nových hráčů často trvá chvíli, než se přizpůsobí,“ vyprávěl na tiskové konferenci a následně se dostal k zásadnímu bodu: „Hraje napravo, což možná není zrovna jeho nejoblíbenější pozice. Myslím si ale, že všichni vidíme, jakou hrozbu může představovat.“
Jako zlom se dá označit první utkání 3. předkola Ligy mistrů proti Lyonu (2:1), kdy se Alcócer přesunul na druhé křídlo místo Lukáše Haraslína. Podal zajímavý výkon, zlobil obranu francouzského giganta rychlostí a dynamikou. Patřil mezi nejlepší hráče na hřišti.
Nakonec na levé straně překvapivě zůstal, a to kvůli Haraslínově odchodu do Saúdské Arábie. Alcócer se aktuálně stal první volbou do prostoru, který byl v minulých sezonách zabraný. „Je trochu jiný než Šulo, taky mladší,“ zmínil Priske. „Je to sice náhrada na stejnou pozici, ale jinak jde o rozdílné typy,“ souhlasil trenér Petr Ruman.