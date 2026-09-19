Nosil pytle s cementem, vynášel odpad, už nevěřil... Teď Vašulín září: Znám hodnotu peněz
Natáhl krok, nechal za sebou obránce a sólový únik z poloviny hřiště proměnil. Dvěma takřka identickými góly nakopl podzimní sezonu Daniel Vašulín (28), téměř dvoumetrový útočník a starostlivý táta dvou synů. V Plzni pro něj místo nebylo, pro Zbrojovku je poklad. A kdo viděl jeho trefy proti Spartě a v Plzni, musel si říct: Sakra, ten obrovský chlap je rychlý! „Data nelžou. V Plzni jsem si udělal osobní maximálku, necelých čtyřiatřicet kilometrů v hodině,“ hlásí hvězda Zbrojovky Brno.
Jako mladý nevynikal. Dlouho nevěděl, jestli ho fotbal vůbec uživí. V těžkých časech nejistoty pomáhal Daniel Vašulín kamarádovi bourat bytová jádra, v Pardubicích prodával sportovní potřeby. „Chodil jsem mezi regály a byl i za pokladnou,“ líčí v rozhovoru pro Sport Magazín elitní střelec Chance Ligy. Víte, že dal kdysi na Strahově hattrick Slavoji Vyšehrad? „Zažil jsem i zápasy třetí ligy na umělce přímo na Vyšehradě,“ vzpomíná útočník.
Když jsem vás viděl sprintovat, poupravil jsem si na vaši rychlost názor. Rozhodně to není vaše slabina.
„Byli trenéři, kteří mi říkali, že jsem pomalý. Ale já to tak nevnímám. Jsem vyšší, takže mi akorát nějakých pět metrů trvá, než se rozběhnu.“
Kdo je z brněnského kádru rychlejší?
„Třeba Benny Kanakimana. Ten je obrovsky rychlý. Na šedesátku mi kluci dají na deseti metrech deset metrů. (úsměv) Ale pak už úplně pomalý nejsem.“
Mládežnické výběry vás víceméně míjely, že?
„Říkáte to správně. Nikdy jsem nebyl předurčený k tomu hrát ligu. V jednadvaceti letech jsem to ještě nevěděl. Jednou jsem se dostal do reprezentační dvacítky. Když se mě na to někdo zeptá, odpovím, že to bylo omylem. (úsměv) Tehdy tam byl se mnou z útočníků Tonda Růsek. Hráli jsme v Itálii a mám pocit, že dával gól. Vybavím si ještě Patrika Hellebranda nebo Mojmu Chytila. Ten podle mě v té době ještě ani nehrál v útoku. Na tyhle tři si vzpomenu, na další ne. Už je to docela dávno.“ (úsměv)
Takže jste si úspěšnou kariéru vydřel?
„Dá se to tak říct. Fotbal mě bavil. Než jsem šel do Hradce, byl jsem v Chrudimi. V té době jsem si našel současnou manželku, už jsme řešili bydlení. V Chrudimi nebyly takové peníze, abychom si mohli dovolit spolu bydlet. Ještě rok nebo dva jsme bydleli u manželčiných rodičů. Byl jsem nalomený, že už na to kašlu, budu hrát někde třetí ligu a normálně k tomu pracovat. Což jsem ostatně už tehdy dělal.“
Do tří v práci, pak na trénink
Čím jste se živil?
„U kamaráda jsme bourali bytová jádra. Nosili jsme pytle s cementem, sádrokartonové desky, škrábali jsme malbu, vynášeli odpad. Byl jsem spíš taková pomocná ruka. To bylo ještě v Hlinsku. Pak jsem chodil na částečný úvazek do Decathlonu a do A3 Sportu. Snažil jsem se najít něco, abych byl zhruba do tří v práci a potom mohl jít na trénink. To bylo takové, že jste přišel čtvrt hodiny před začátkem, rychle se převlékl a šel na to. Za trenéra Veselého jsme měli v Chrudimi tréninky třeba už v sedm ráno, pomalu s východem slunce.“ (úsměv)
Jste manuálně zručný?
„Myslím, že jo. Mě taková práce i baví. Jsem rád, že jsem si ji vyzkoušel ještě předtím, než jsem se začal živit fotbalem. Uvědomuju si, že plat prvoligového fotbalisty pro mě má velkou hodnotu. Tehdy jsem musel být dvě hodiny v práci, abych si vydělal na oběd. Nejsem typ, co potřebuje drahé oblečení. Znám hodnotu peněz. Samozřejmě bychom jednou chtěli mít svůj baráček. Koukáme se po pozemku. Ale během kariéry je těžké něco plánovat. Uvidíme, kam mě fotbalový život ještě zavede a za jak dlouho se vrátíme domů.“
Na druhou stranu, šikovný řemeslník si v současnosti může vydělat i víc než slušný fotbalista.
„Samozřejmě. Ale já jsem takové štěstí neměl.“
Kdy se to zlomilo směrem k profi režimu?