Slavia - Plzeň 2:1. Divoký závěr šlágru! Opakovala se penalta, rozhodl Chorý
Slavia ve šlágru 9. kola Chance Ligy porazila Plzeň v divokém závěru 2:1. O výsledku rozhodl ve 101. minutě Tomáš Chorý z penalty, kterou na první pokus nedal, podruhé se už ale nemýlil. Opakovala se kvůli předčasnému vběhnutí Merchase Doskiho do vápna. Viktoria šla přitom po brance Amara Memiče dokonce do vedení, bosenský rychlík v úniku po ztrátě Štěpána Chaloupka překonal Jakuba Markoviče. Chaloupek se ale vykoupil, po závaru před bránou Plzně dotlačil míč do brány a vyrovnal. V závěru duelu rozjásal Eden nadvakrát Chorý.
Slavii se herně nedařilo, přesto protáhla mimořádně úspěšnou bilanci proti Viktorii. Se západočeským rivalem v lize bodovala poosmé za sebou, z toho posedmé zvítězila. Plzeň znovu prohloubila své výsledkové trápení v úvodu sezony. Z dosavadních devíti kol již posedmé ztratila body a krčí se až na 10. místě tabulky.
Podrobnosti připravujeme.
- 1:110.0%
- 2:19.9%
- 2:09.3%
- 1:08.0%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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