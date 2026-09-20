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Slavia - Plzeň 2:1. Divoký závěr šlágru! Opakovala se penalta, rozhodl Chorý

Tomáš Chorý rozhodl šlágr mezi Slavií a Plzní
Tomáš Chorý rozhodl šlágr mezi Slavií a PlzníZdroj: Blesk:TONDA TRAN
Tomáš Chorý rozhodl o výhře Slavie
Tomáš Chorý z penalty napoprvé neuspěl
Tomáš Chorý rozhodl šlágr mezi Slavií a Plzní
Tomáš Chorý rozhodl šlágr mezi Slavií a Plzní
Prince Adu v souboji se Štěpánem Chaloupkem
Štěpán Chaloupek slaví gól proti Plzni
Amar Memič poslal v Edenu Viktorii do vedení
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iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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Slavia ve šlágru 9. kola Chance Ligy porazila Plzeň v divokém závěru 2:1. O výsledku rozhodl ve 101. minutě Tomáš Chorý z penalty, kterou na první pokus nedal, podruhé se už ale nemýlil. Opakovala se kvůli předčasnému vběhnutí Merchase Doskiho do vápna. Viktoria šla přitom po brance Amara Memiče dokonce do vedení, bosenský rychlík v úniku po ztrátě Štěpána Chaloupka překonal Jakuba Markoviče. Chaloupek se ale vykoupil, po závaru před bránou Plzně dotlačil míč do brány a vyrovnal. V závěru duelu rozjásal Eden nadvakrát Chorý.

Slavii se herně nedařilo, přesto protáhla mimořádně úspěšnou bilanci proti Viktorii. Se západočeským rivalem v lize bodovala poosmé za sebou, z toho posedmé zvítězila. Plzeň znovu prohloubila své výsledkové trápení v úvodu sezony. Z dosavadních devíti kol již posedmé ztratila body a krčí se až na 10. místě tabulky.

Podrobnosti připravujeme.

KonecLIVE
21

Výsledek zápasu · Chance Liga · 9. kolo
Slavia Praha
ne 20. 9.
2:1
Konec
Viktoria Plzeň
Jak jsme tipovali před zápasem
Výhra Slavia
Remíza
Výhra Plzeň
Pravděpodobná skóre před zápasem
  • 1:110.0%
  • 2:19.9%
  • 2:09.3%
  • 1:08.0%
Replay: jak se šance vyvíjely
⚽ 0:1⚽ 1:1⚽ 2:1
Predikce aktualizována: 20. 9. 2026 17:20
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia972025:623
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc951316:1316
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Sparta950418:1215
8Jablonec942311:914
9Hr. Králové94238:914
10Plzeň924317:1710
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín90188:191
  • Skupina o titul
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