Emoce a červená pro Kozáčika: Je*e vám, jste se… Sudí mohl být víc citlivý, řekl Kováč
Na Slavii podala Plzeň asi nejkompaktnější výkon sezony. Mužstvo šlapalo v defenzivě a dlouho drželo na uzdě silnou Slavii, po brejku Amara Memiče dokonce hosté vedli 1:0. O všechny body přišli v samém závěru, kdy opakovanou penaltu proměnil Tomáš Chorý, obhájce titulu slavil výhru 2:1. Pro hosty k vzteku, Za hanlivé výroky dostal v emotivním závěru červenou trenér brankářů Matúš Kozáčik. „Nebylo to nic agresivního,“ vracel se k vypjatým momentům trenér Viktorie Radoslav Kováč.
Plzeň přišla o dobře rozjetý zápas v Edenu až v dlouhém nastavení. Merchas Doski fauloval ve vápně Emanuela Ayaosiho, sudí Stanislav Volek po kontrole na monitoru nařídil penaltu. Tomáš Chorý nedal, jenže po Doskiho předčasném vyběhnutí dostal druhý pokus, který bývalý forvard Viktorie proměnil a zápas rozhodl.
Na plzeňské lavičce v klíčových momentech vypjatého závěru plály emoce. Červenou dostal trenér brankářů Matúš Kozáčik. V zápise, který bezprostředně po utkání ještě nebyl uzavřený, byla popsána situace z desáté minuty nastavení pohledem sudích takto:
„Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, kritika R za použítí hanlivých výrazů slovy: Jebe vám kurva, jste se posrali."
Zápis incidentu s Matúšem Kozáčikem po utkání Plzně se Slavií • FAČR
Po zápase se ke klíčovým situacím vyjádřil hostující trenér Radoslav Kováč. „Byl jsem u toho, nebylo tam nic agresivního, sprostého, to vůbec,“ komentoval plzeňský kouč. Poté reagoval na upřesnění redaktora Sportu, co bylo napsáno v zápise. „Věcí, které v takových momentech padají, je daleko víc. Je to na rozhodčích, jak to vyhodnotí, ale taky musí mít cit. Když prohrajete takovým momentem, emoce tam jsou. Sudí mohl být víc citlivý,“ dodal Kováč.
Plzeň se oficiálně k tomu, co bylo bezprostředně po utkání uvedeno v zápise, dál vyjadřovat nechtěla.
Kováč o zákroku Doskiho
Opakované penalty nejsou vidět často, ale rozhodčí vyhodnotili předčasné vyběhnutí Doskiho do vlastního vápna jednoznačně. „Nechci hodnotit sudího, už to nevrátíme. Doski dal rozhodčímu u penalty šanci, měl to jednoznačně vykrokovat. Když pak sudí v 98. minutě opakuje penaltu, je to složitý okamžik,“ připustil Kováč.
Plzeň v Edenu vedla od 64. minuty, kdy po precizním pasu Patrika Hrošovského proměnil samostatný nájezd Amar Memič. O deset minut později srovnal Štěpán Chaloupek a rozhodující momenty přišly v nastavení a vítěznou penaltou Chorého.
„Jestli se takhle bude pískat všechno, je třeba v tomhle rozhodčí hlídat až do konce sezony,“ poznamenal Kováč. „Kluci odehráli velmi dobrý zápas, od takového výkonu se můžeme odrazit. Bodů máme málo, během třítýdenní pauzy můžeme doladit spousty věcí. Jsme u týmu měsíc, kdy jsme opravdu neměli na nic čas, bylo to jak na houpačce. Předvedli jsme na Slavii určitě výkon, který měl na bod. Nakonec nemáme nic, někdy je to krutý,“ mrzelo trenéra.
Plzeň je po devíti kolech desátá s pouhými deseti body, ztráta na vedoucí Slavii narostla na třináct bodů. „Takový závěr je něco, co nechcete zažívat. Z takového výkonu se ale můžeme odrazit. Vstoupili jsme do sezony tak, že si to asi musíme vyžrat se vším všudy. Chybělo malinko a bodovali jsme, ale tak to je. Máme reprezentační pauzu na to se pořádně nachystat a pak to rozjet,“ dodal stoper Filip Prebsl, který proti svému bývalému týmu patřil k nejlepším hráčům Plzně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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